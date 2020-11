Educație online pentru mediul de business în vremea pandemiei

Consumul de online a înregistrat o creștere semnificativă odată ce pandemia și-a făcut prezența și în România. Pentru mulți antreprenori, schimbările produse au reprezentat momente de incertitudine, urmate de reinventare și readaptare a afacerilor la vremuri și condiții cu totul noi. Interesul românilor pentru informație și educație a crescut, de asemenea, iar antreprenorii au simțit momentul oportun pentru dezvoltare și consolidare.

Constantin Paraschiv este antreprenor și producător de programe video educative dedicate dezvoltării personale și afacerilor. După mai bine de 17 ani de când a început prima afacere, este convins că „antrenamentul bate talentul”, fie că vorbim despre afaceri sau obiective personale. Constantin a experimentat afaceri în mai multe industrii, cum ar fi: HoReCa, retail, electro, IT sau e-commerce și a avut colaborări cu branduri din peste 50 țări. Însă de mai bine de 7 ani acesta se dedică realizării de programe video educative dedicate antreprenorilor. Ideea unei televiziuni digitale i-a venit în 2015, în urma unei discuții cu mai mulți oameni de business, dar a fost pusă în așteptare. Doi ani mai târziu însă, BiziLive TV era „on air” în mediul online. „În 2018, televiziunea online BiziLive TV a transmis către 1,6 milioane de persoane, de-a lungul a 400 de emisiuni în direct educative despre antreprenoriat, sănătate, parenting, resurse umane, e-commerce, educație financiară, civică și juridică. Tot în 2018, echipa de specialiști BiziLive TV a efectuat 300 de studii de caz, în direct, alături de companii și antreprenori locali. În prezent, am depășit 5 milioane de vizualizări pe toate platformele unde suntem prezenți”, spune fondatorul Constantin Paraschiv. La baza ideii de business stau câteva răspunsuri la întrebări care preocupă mediul de afaceri românesc. „De ce atâtea firme dau faliment? De ce atâția oameni care performează ca angajați, eșuează ca antreprenori? De ce 40% din IMM-uri sunt închise după 2 ani? De ce, după 5 ani, numărul firmelor care au închis activitatea este în jur de 80%? Pornind de la aceste întrebări și statistici, ne-am gândit să realizăm o serie de episoade și evenimente care să ajute mediul antreprenorial și să reinventăm modul de a iniția afacerile mici. Acest domeniu are nevoie de foarte multă educație: alfabetizare fiscală, financiară și antreprenorială, iar noi ne-am asumat să creăm cadrul pentru acest tip de educație”, adaugă antreprenorul.

Misiunea noastră este să sprijinim mediul de afaceri, mediul ONG, afacerile la început de drum și dezvoltarea personală prin programe și emisiuni autentice care promovează: Parteneriatul, Onestitatea, Inovația, Excelența și Educația.

Nu cred în rețete universale, dar cred în muncă, consistență, pasiune, perseverență și un proces de învățare continuu.

Investiții în tehnologie

Deși consumul de online a explodat de la începutul anului, mulți încă privesc cu neîncredere. „Mediul online a fost privit și încă este privit cu scepticism, mai ales că televiziunile publice își desfășoară activitatea în altă rețea. Dar după cum bine știm, de ceva vreme, petrecem mai mult timp pe tabletă, telefon și desktop cumulat decât la TV clasic. Acest aspect este foarte vizibil acum, în pandemie, când mediul online schimbă modul în care facem afaceri, ne informăm, muncim sau învățăm. Suntem încrezători în tehnologie!”, mai spune Constantin Paraschiv. Iar a ține pasul cu tehnologia înseamnă investiții continue. Doar pentru a pune bazele televiziunii online, Constantin a investit 40.000 de euro. „Investim permanent, pentru că ne dorim continuu un studio mai dotat, o rețea de difuzare performantă, o platformă de difuzare smart pentru abonați și vizitatori. În 2019, am realizat o cifră de afaceri de 136.000 de euro, cu o marjă de profit de 6,5%. Estimăm că o să închidem acest an cu o cifră în creștere cu 20% față de 2019 și câteva procente în plus la profit”.

Provocările de business nu l-au ocolit nici pe Constantin Paraschiv. De la crearea unei echipe de parteneri, contributori și voluntari care să sprijine, ajute și să finanțeze costurile cu producția, până la construirea unui studio. „În toate etapele de dezvoltare am colaborat cu oamenii potriviți și am învățat foarte mult unii de la alții. Sunt recunoscător pentru toată experiența”, mărturisește antreprenorul. „În acest domeniu - ca și în altele - obiectivele, planul de business, oamenii cu care lucrezi și tehnologia pe care o utilizezi sunt elemente definitorii pentru eșec sau succes. În plus, este necesar să te înarmezi cu suficientă răbdare, cumpătare și perserverență”.

BiziLive TV a fost conceput cu mai multe tipuri de emisiuni, astfel încât să acopere o gamă cât mai mare de interese: antreprenoriat și StartUp, resurse umane, vânzări, antreprenoriat cultural și social, mindset - noua psihologie a succesului, juridic, educație financiară. „În prezent, avem o grilă cu 19 emisiuni și 7 seriale care pot fi vizionate integral doar pe platforma bizilive.ro, realizate alături de 25 de realizatori parteneri”, spune fondatorul. Programele pot fi vizionate pe toate device-urile conectate la internet: telefon, tabletă, smart TV sau desktop.

Scădere drastică de venituri

Impactul pandemiei de coronavirus nu a ocolit nici afacerea lui Constantin Paraschiv, dar replierea a fost una rapidă. „În perioada martie-mai am avut o scădere de venituri de aproximativ 90%, majoritatea companiilor pentru care prestăm diverse servicii de publicitate și marketing au pus piciorul pe frână la bugete. Ulterior, au reînceput să investească în mediul online, înțelegând că oamenii vor petrece mai mult timp acolo decât la mall sau în trafic. Am continuat să lucrăm să producem emisiunile hibrid, la distanță, așa cum au recomandat autoritățile. Această schimbare ne-a împins să descoperim noi tehnologii și noi oportunități de a ajuta antreprenorii și comunitatea noastră”.

În pandemie a fost lansat directorul online BiziHub.ro, o platformă avansată, care permite producătorilor, furnizorilor și distribuitorilor să identifice rapid afacerile, să afle mai multe informații și să intre în contact direct cu reprezentanții acestora. Iar planurile de dezvoltare continuă.

Ajutor necondiționat în familie

Familia joacă un rol extrem de important în dezvoltarea afacerii. Alături de soția sa, Cristina, antreprenorul a reușit să treacă peste momentele de grea încercare. „Orice viitor antreprenor va trece prin diverse faze care dor sau sunt neplăcute. Ideal ar fi ca familia să fie la zi cu fiecare etapă (inclusiv cu situația financiară) și obiectivele firmei să fie în armonie cu cele de familie. În cazul meu, sprijinul soției mele Cristina este esențial, pentru că este alături de mine în afacerile noastre de mai bine de 12 ani. Acest model de afaceri în familie pe noi ne-a ajutat foarte mult, am crescut împreună, ne-am descoperit și ne completăm excelent în deciziile de business”, mărturisește el.