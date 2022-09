Eleve din Constanța, olimpice la Limba Elenă!

Cele două eleve excepționale, membre ale Comunității Elene Elpis Constanța, au fost îndrumate de cadrele didactice Angelica Opaiț, Elena Guriotis și Eleni Popa, profesor detașat din Grecia.

“Mă consider încă începătoare. Am început să învăț limba greacă de placere…ca un hobby. Nu am pe nimeni în familie care să aibă vreo legătură cu Grecia. Cunoșteam pe cineva în Comunitatea Elenă și mi-am zis…de ce nu? Mi-a plăcut și m-am ținut de treabă. Mai am mult de învățat”, ne spune zâmbind Ana Maria.

Olimpiada Internațională a Elenismului este un proiect al Uniunii Elene din România, a început în 2014 și a ajuns anul acesta la cea de a șaptea ediție.

“Am început să învăț limba greacă împreună cu Ana, tot acum patru ani. Am fost în Grecia o singură dată, acum câteva luni. În ultimii doi ani ne-am pregătit cu doamna Angelica Opaiț, o doamnă care ne-a împins de la spate și ne-a trezit interesul pentru limba greacă. Eu chiar am vrut să renunț la un moment dat. Îmi pare bine că nu am făcut-o”, ne-a transmis și Naomi, privind către medalia pe care a obținut-o.

Este singura olimpiadă de limbă elenă din lume, organizată de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Uniunea Elenă din România, care are ca scop susținerea identității culturale și lingvistice, precum și cunoașterea limbii și civilizației elene în spațiul european:

“În acest an, olimpiada a reunit elevi din România, Grecia, Albania, Cipru, Egipt, Franța, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Serbia, Turcia și Ungaria. Suntem mândri de fetele noastre, care studiază limba greacă de patru ani și iată, acum, ne-au făcut această mare bucurie. La noi, la Comunitate, elevii pot învăța limba greacă gratuit”, a declarat Anton Traian Antoniadis, președintele Comunității Elene Elpis Constanța.

Olimpiada Internațională a Elenismului a avut loc în perioada 8-11 septembrie, la Palatul Parlamentului din București.