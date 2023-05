Sindicatele fac azi un pas spre necunoscut. Peste 3 milioane de repetenți, dacă profesorii nu se înțeleg cu Guvernul

Astăzi, începând cu ora 11.00, federațiile sindicale organizează un marş de protest, care va porni din Piaţa Victoriei şi se va încheia în faţa Palatului Parlamentului, la care vor participa peste 15.000 de membri de sindicat din întreaga ţară. „Acțiunea urmărește să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de învăţământ românesc, în mod special, angajaţii - personalul didactic, nedidactic şi didactic auxiliar”, explică sindicatele.

Liderii de sindicat speră că astăzi vor putea discuta cu reprezentanții Guvernului, astfel încât să nu se ajungă la ultimul pas al acțiunilor de protest, respectiv greva generală, înghețarea anului școlar și repetarea lui. „Nici nu vrem să ne gândim că s-ar putea ajunge la așa ceva, dar dacă nu ni se va răspunde în niciun fel, vom face și asta. Au existat asemenea situații și s-a ajuns la repetarea anului școlar în Finlanda și în Israel, în ultimele decenii. Noi sperăm să înțeleagă măcar acum Guvernul că dacă vrem să facem performanță în România, nu poate avea un profesor 2.500 de lei pe lună, în timp ce un muncitor necalificat primește de la 4.000 de lei în sus. Dacă se va ajunge la grevă generală și la înghețarea anului, atunci toți elevii și studenții vor repeta anul, iar cei care sunt acum la grădiniță vor mai rămâne un an. Nu știm cum se poate face acest lucru, nu s-a mai întâmplat niciodată în România și sperăm să nu se ajungă până acolo”, a explicat, pentru Jurnalul, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Politicienii vor fi vinovați

FLSI participă la acțiunea de protest alături de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și de Federația Națională Sindicală „Alma Mater“, ultima reprezentând angajații din învățământul universitar. Cele trei federații sindicale reprezintă peste 350.000 de salariați din învățământ, inclusiv personalul auxiliar (administratori, contabili, personal de curățenie, etc.).

Cele trei mari federații sindicale din învățământul preuniversitar și universitar au declanșat de la începutul acestui an procedurile legale pentru a ajunge la greva generală până la finalul lunii mai, iar asta ar însemna că toți elevii și studenții ar putea repeta anul școlar, dacă nu se va ajunge la o negociere.

Dacă se va merge mai departe cu pașii legali către greva generală și înghețarea anului școlar înseamnă că anul se va repeta atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar. Costurile care presupun repetarea anului școlar vor fi suportate de Guvernul României, de la bugetul statului. Dacă totul va fi blocat și reluat, din anul școlar 2023-2024, înseamnă că presiunea cea mai mare va fi pe grădinițe, pentru că acolo trebuie să rămână copiii care ar fi mers către clasa pregătitoare. Sindicaliștii spun că încă nu se știe cum se vor pune în practică toate aceste lucruri, iar dacă nu vor găsi soluții la Guvern, vor organiza acțiunile viitoare abia după data de 22 mai, când începe strângerea semnăturilor pentru greva generală.

O altă variantă, explică sindicaliștii, ar fi să se decaleze examenele naționale, dacă Executivul va găsi o soluție ulterior datei la care se va declanșa greva generală. S-ar putea relua activitatea și astfel s-ar produce deblocarea sistemului în vară, adică vacanța va fi înlocuită cu sesiune de examene și cu reluarea activității pentru încheierea mediilor, pe o perioadă determinată.

Situație fără precedent în România

Liderii sindicatelor mai spun că acum se dă doar un semnal de alarmă și se așteaptă o reacție corectă a Guvernului, iar dacă se va ajunge la repetarea anului școlar, vina va fi doar a factorului politic. „Orice se poate întâmpla. Dacă se ajunge la grevă și se prelungește până la afectarea examenelor naționale, se ajunge la înghețarea anului, dar nu ne dorim așa ceva. Va fi decizia Guvernului, în legătură cu se se va întâmpla în continuare. Din data de 22 mai vom începe să strângem semnături pentru declanșarea grevei generale. Dacă guvernanții noștri sunt înțelepți, vor veni cu măsuri corecte după marșul acesta. Dacă nu, vom ajunge la grevă generală și vom transmite atunci care va fi procedura, ca atare. Poate după o zi de grevă se deșteaptă și guvernanții noștri, lasă rotativa și încep să găsească soluții pentru țară”, a declarat, pentru Jurnalul, Marius Nistor, președintele FSE „Spiru Haret”.

Sindicatele încă speră la o negociere

În anii anteriori, de câte ori s-a ajuns aproape de greva generală și de înghețarea anului, au existat spărgători de grevă, tocmai pentru că ei nu erau afectați de nivelul scăzut al salarizării. Au existat și mai multe runde de dezbateri și negocieri, în urma cărora s-au găsit soluții acceptate de ambele părți, pentru rezolvarea conflictului. Acum, însă, la problemele deja existente, pentru care au fost începute acțiunile de protest, se adaugă un întreg pachet legislativ care va crea o situație mult mai gravă, pentru că își vor pierde privilegiile toți angajații din sistem.

Principala solicitare a sindicatelor este ca salariul unui debutant să pornească cel puțin de la nivelul salariului mediu pe economie, în noua lege a salarizării.

Ministerul Educației susține cerințele sindicatelor, iar noua legislație din acest domeniu prevede creșterea alocărilor bugetare pentru Învățământ la aproape 6% din PIB, așa cum se prevedea și în vechea legislație, însă nu s-a aplicat niciodată.

Greva din învățământul de stat va afecta mai ales învățământul privat. Dacă anul școlar se repetă, atât în preuniversitar, cât și în universitar, studenții de la universitățile de stat care plătesc taxă vor mai plăti un an, iar universitățile particulare nu vor mai avea studenți, în această toamnă. În acest moment există o populație școlară de circa 3,5 milioane de elevi și studenți, dintre care circa 500.000 ar trebui să fie absolvenți, la finalul acestui an școlar. Statisticile arată că învățământul universitar absoarbe circa 90.000 din aproximativ 150.000 de candidați care susțin examenul de bacalaureat, în fiecare an, cei mai mulți alegând locuri bugetate la facultățile de stat, astfel încât facultățile particulare oricum au mari probleme în a-și completa locurile. Într-o situație de grevă care ar duce la repetarea anului, universitățile particulare ar mai putea funcționa doar cu absolvenți din alte generații, riscând falimentul. Mai există și posibilitatea ca studenții plătitori de taxe de la stat să se mute la privat, preferând să plătească acolo taxe mai mici și să nu repete anul, pentru că se pot face transferuri. În acest caz, ar pierde foarte mulți bani instituțiile de stat.