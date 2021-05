Învățământ superior în Botoșani. Patru specializări acreditate

În municipiul Botoşani se va organiza învățământ superior din anul universitar 2021- 2022. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a autorizat patru specializări pentru filiala din acest oraș a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".

Este vorba despre o secţie de Finanţe Bănci şi a uneia de Administraţie Publică sub formă de studii universitare de licenţă, la distanţă, o secţie de Retorica discursului ştiinţific, literar, jurnalistic, publicitar şi electoral şi o secţie de Drept privat sub formă de studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă redusă. Fiecare secţie va avea 25 de locuri, dintre care 19 la master sunt finanţate de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

"Am primit o adresă de la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza', cea mai veche universitate din ţară şi, din punctul meu de vedere, cea mai prestigioasă universitate românească, prin care ni se transmite că au fost acreditate specialităţile la care am făcut referire şi cu alte ocazii. Deci, în toamnă, vom avea înscrieri la Botoşani pentru învăţământ superior la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' ", a spus primarul Cosmin Andrei.

La ARACIS mai sunt în curs de evaluare alte două secţii pentru Botoşani, de Asistenţă socială, studii universitare de licenţă şi Relaţii publice şi publicitate, la master.

Cursurile universitare se vor desfăşura în spaţiile Colegiului Naţional "AT Laurian".