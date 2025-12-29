x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   00:00
Lavrov reafirmă poziția Rusiei față de independența Taiwanului și avertizează Japonia
Sursa foto: Hepta/Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a reafirmat poziția Moscovei în privința independenței Taiwanului și a lansat totodată un avertisment către Japonia în legătură cu eforturile de consolidare a capacităților militare.

Serghei Lavrov a declarat că poziția Rusiei în problema Taiwanului rămâne neschimbată. „Poziția Rusiei în problema Taiwanului este bine cunoscută, neschimbată și a fost confirmată în repetate rânduri la cel mai înalt nivel. Partea rusă recunoaște Taiwanul ca parte inalienabilă a Chinei și se opune independenței insulei sub orice formă”, a declarat ministrul de Externe într-un interviu acordat agenției TASS.

Lavrov a subliniat că problema Taiwanului este una de natură internă pentru China, întrucât „Beijingul are toate temeiurile legale pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială”.

Șeful diplomației de la Moscova a criticat și politica de apărare a Japoniei. Acesta a subliniat că demersurile de la Tokyo ar afecta stabilitatea regională.

„Recent, conducerea japoneză a încercat să accelereze militarizarea țării. Influența negativă a unei astfel de abordări asupra stabilității regionale este evidentă. Vecinii noștri japonezi ar fi trebuit să cântărească totul cu atenție înainte de a lua decizii pripite”, a spus Lavrov.

Vineri, guvernul japonez a aprobat un buget pentru Apărare în valoare de 58 de miliarde de dolari pentru 2026, marcând o creștere de 9.4% față de 2025.

În plus, privind situația Taiwanului, la începutul lunii noiembrie, premierul Takaichi a afirmat că o intervenție militară a Chinei în Taiwan ar putea atrage o reacție militară a Japoniei. Afirmația a generat un conflict diplomatic între cele două state care s-a manifestat prin declarații agresive și restricții comerciale.

 

(sursa: Mediafax)

