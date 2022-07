Lotul României a obținut primul loc în Europa și locul 5 la nivel mondial la Olimpiada de Matematică

Olimpiada Internațională de Matematica (OIM/IMO) a fost organizata pentru prima oară in România, in anul 1959, la inițiativa Societății de Științe Matematice. În acest an, IMO 2022 a fost organizată la Oslo și au participat 105 țări, precizează ministrul.

Primele locuri au fost ocupate de China și Coreea, urmate de SUA și Vietnam. România a obținut 2 medalii de aur și 4 medalii de argint, precizează ministrul.

Lotul a fost format din șase elevi, trei de clasa a X-a și trei de clasa a XI-a, iar coordonatorul lotului de matematică al României este conf. dr. Cătălin Gherghe.

(sursa: Mediafax)