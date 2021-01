Ministrul Educației: Am cerut o raportare cu disponibilitatea de vaccinare a personalului din școli

Hepta

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, vrea să știe câți profesori sunt dispuși să se vaccineze anti-Covid. Ministrul a declarat că a cerut, luni, o raportare oficială de disponibilitate a personalului din școli cu privire la vaccinarea anti-Covid-19. Pe 15 ianuarie se vor analiza datele pentru a se lua o decizie privind redeschiderea școlilor față în față. Decizia pentru redeschiderea școlilor va fi luată în ultima decadă a lunii ianuarie.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut astăzi cu experți în educație, cu sindicatele, cu toți cei implicați în sistemul de educație, precum și cu cei care coordonează campania de vaccinare, cu ministrul Sănătății, și Ministerul Sănătății, am decis următoarele împreună. Întreg Ministerul Educației își dorește redeschiderea cât mai grabnică a școlilor din România în format clasic. Acest lucru se va putea face în urma unei analize fundamentate temeinic, pentru că starea de sănătate a elevilor și cadrelor didactice e prioritară. Această discuție se va face pe baza a doi parametri principali. În primul rând, evoluția epidemiologică. Vom avea la mijlocul lunii ianuarie date cu privire la evoluția numărului de infectări în urma vacanței de iarnă. Aceste date vor fi disponibile în jurul datei de 15 ianuarie. Un al doilea parametru e modul de evoluție al campaniei de vaccinare. Am transmis acum câteva minute în întreg sistemul de educație, școli, universități, o solicitare cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului didactic, personalului didactic auxiliar. Am cerut o raportare numerică cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învățământ. Acest lucru e foarte important!”, a spus, luni după-amiază, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

„15 ianuarie, ora 18.00, pentru raportarea numerică a celor care au disponibilitate de vaccinare”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

„Voi ține cont de orice scenariu care va rezulta în urma analizei pe care o vom face începând cu jumătatea lunii ianuarie”, a spus ministrul Educației cu privire la redeschiderea școlilor din țară.