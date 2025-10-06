Muzeul Iulia Hasdeu a devenit stimulent pentru învățare

La Câmpina, templul construit de savantul și scriitorul român Bogdan Petriceicu Hasdeu pentru fiica lui, Iulia Hasdeu, pe care a pierdut-o prea devreme, când ea avea doar 18 ani, a devenit atracția ideală pentru grupurile de elevi.

Profesorii le stimulează copiilor interesul pentru învățătură, pornind de la exemplul tinerei geniale care la vârsta de 6 ani vorbea deja mai multe limbi străine și a reușit să facă performanțe nemaivăzute, impresionând întreaga Europă. În programul „Școala Altfel”, dar și cu alte ocazii, elevii sunt aduși la muzeu în număr foarte mare, pentru a li se explica, acolo, printre obiectele care au aparținut familiei Hasdeu, povestea geniului Iulia Hasdeu.

„Castelul” Iuliei Hasdeu este un edificiu cu o arhitectură unică în lume, construit între anii 1894 – 1896. Povestea acestui templu este fascinantă, pentru că „cel mai învățat român din secolul al XIX-lea”, Bogdan Petriceicu Hasdeu, l-a construit pentru fiica sa, Iulia, copilul genial, care până la 18 ani s-a remarcat prin erudiție, fiind prima româncă absolventă a Facultății de Filosofie la Sorbona.

Din cauza tuberculozei, Iulia Hasdeu s-a stins din viață cu două luni înainte de a împlini 19 ani, iar după moartea ei, tatăl îndurerat a desenat schița clădirii de la Câmpina în timpul ședințelor de spiritism prin care încerca să comunice cu ea.

Se spune că desenul castelului îi aparține Iuliei Hasdeu, care i-a comunicat tatălui, de dincolo de moarte, cum vrea să arate casa sub formă de templu pe care i-a cerut-o. Clădirea este plină de simbolistică mistică și trebuie să fie „citită” ca o carte a misterelor, pentru că fiecare desen, obiect, basorelief sau unghi al pereților reprezintă ceva, în povestea despre învingerea morții.

Dar copiii care ajung aici, însoțiți de profesori, în excursii organizate adesea de multe școli din România, află în primul rând povestea fascinantă a geniului Iulia Hasdeu. Autocarele opresc aproape în fiecare zi, aducând zeci de elevi la muzeul dedicat celei mai deștepte femei din România și chiar din Europa. Grupurile se împart, pentru a putea încăpea în muzeu, iar copiii așteaptă, de fiecare dată, cu sufletul la gură, să intre în tainele familiei de cărturari, pentru a-i afla secretele.

La 6 ani vorbea mai multe limbi

Născută la București, la 14 noiembrie 1869, Iulia Hasdeu a atras atenția tuturor din primii ei ani de viață, fiind un copil supradotat. A învățat să citească de la vârsta de 3 ani, iar la 6 ani deja vorbea engleză, franceză și germană. Cu puțin înainte de a împlini 8 ani a trecut examenele cumulate ale celor patru clase primare, iar la 11 ani, Iulia Hasdeu a absolvit Colegiul Național „Sfântul Sava”, în paralel urmând și cursurile Conservatorului de muzică din București.

A plecat apoi la studii la Paris, fiind prima româncă ce a studiat la celebra universitate Sorbona, unde a început studiile când avea doar 16 ani. Iulia Hasdeu și-a luat bacalaureatul la 17 ani, în 1886, uimindu-și profesorii cu talentul său, prin lucrarea cu tema „Filosofia populară la români: logica, psihologia, metafizica, etica și teodiceea”.

La Sorbona s-a remarcat prin două conferințe pe care le-a susținut, cu temele „Logica ipotezei” și „A doua carte a lui Herodot”. Avea și un talent oratoric ieșit din comun. A studiat și la „École pratique des hautes études” și a urmat cursuri de pictură cu pictorul Diogène Maillart. Șerban Cioculescu a descris-o, într-un articol apărut în revista „România literară”, astfel: „Incontestabil o copilă precoce, inteligentă și ambițioasă, care-și pregătea la 18 ani trecerea licenței la Sorbona. Murind de ftizie înainte de a împlini 19 ani, lăsa o cantitate impresionantă de versuri și de încercări dramatice în limba franceză, pe care tatăl ei neconsolat le tipări în trei volume și le trimise unui mare număr de prieteni în străinătate, precum și foștilor ei profesori de liceu și de universitate de la Paris.”

O evoluție unică în lume, răpusă de frig

Din nefericire, Iulia s-a stins din viață la o vârstă foarte fragedă, înainte de a fi împlinit 19 ani. Frigul din casele Parisului i-a afectat plămânii iremediabil, iar tuberculoza a răpus-o, în vremuri în care încă nu se inventase antibioticul.

Deși scrisese deja multe volume, operele ei nu au fost publicate în timpul vieții autoarei de geniu, ci doar câteva poeme. Restul operei s-a publicat postum, iar tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, s-a ocupat de cărțile sale.

A scris poezie în limba franceză, piese de teatru, povești și povestiri. A ținut și un jurnal, iar bogata corespondență cu tatăl ei, rămas la București, arată ce nivel de cultură avea Iulia, la acea vârstă fragedă.

Iulia Hasdeu a fost un fin intelectual, o conștiință a epocii în care a trăit și o scriitoare cu talent. A scris primul ei volum de poezii, „Bourgeons d'Avril”, în 1887, fiind publicat doi ani mai târziu, sub pseudonimul Camille Armand în volumul „Œuvres posthumes”. Au urmat „Julie Hasdeu, Oeuvres posthumes, fantaisies et rêves”, în 1889, „Chevalerie. Confidences et canevas”, publicat postum, în 1980, „Theatre, legendes et conte”, publicat în 1890 - ediție confruntată cu manuscrisele din arhiva Hasdeu.

Un adevărat geniu de talie mondială

Versurile și proza în limba franceză sunt însoțite de transpunerea în limba română, în traduceri mai vechi aparținând lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, Traian Demetrescu și Ciprian Doicescu, sau poetelor Monica Pillat și Victoria Ana Tăușan, precum și Crinei Decuseară -Bocșan.

Cărțile Iuliei Hasdeu se pot găsi la muzeul de la Câmpina. Chiar dacă stocurile se epuizează periodic, aproape toate au fost reeditate. Iulia avea și alte preocupări legate de desen și de muzică, iar universul pe care astăzi îl deschide copiilor care îi vizitează muzeul este plin de înțelesuri și de provocări.

De aceea, mulți profesori aleg acest loc unic, de la Câmpina, în județul Prahova, pentru a-și stimula elevii și a le arăta cât de mult a putut face o româncă, prin studiu și multă dăruire, ajungând la celebritate internațională în vremuri în care femeile încă nu aveau toate drepturile de astăzi.

Sloganul Iuliei Hasdeu a fost „Prin mine însămi” - un vechi principiu liberal care a revoluționat cultura și societatea, încă înainte de anul 1900. Prin ea însăși, geniul Iulia Hasdeu a cucerit lumea, chiar dacă nu a trăit nici 19 ani.

