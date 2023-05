Nicolae Ciucă spune că nu sunt soluții pentru problemele profesorilor. Avertisment: "Nu putem lăsa copiii suspendați"

„Nu putem să lăsăm copiii, astăzi, în prag de examen și înainte de finalul anului de învățământ suspendați, pentru că nu avem soluții pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicați”, le-a spus acesta sindicaliștilor din educație, în timpul consultărilor de duminică.

El a făcut apel la sindicate să își amintească de toate măsurile luate până acum și a reiterat ideea că educația rămâne prioritatea guvernanților, spunând că din bugetul existent trebuie asigurat tot ce este necesar pentru buna funcționare a țării.

„Au fost toate situațiile prin care a trebuit să asigurăm gestionarea și rămânerea în echilibru a societății, a economiei, a educației, a sănătății, a tot ceea ce avem noi de gestionat la nivelul Guvernului. Din acest buget trebuie să facem în așa fel încât să asigurăm tot ceea ce trebuie asigurat pentru buna funcționare a întregii țări.

Am asumat că prioritatea este educația, ea rămâne în topul asumărilor noastre la nivelul coaliției. Am discutat și am făcut în așa fel încât legie educației să fie cele mai dezbătute până în acest moment, este vorba de viitorul copiilor, de liniștea părinților și este vorba de ceea ce proiectăm pentru țara noastră, iar asta nu se poate face decât prin educație, și atunci vă rog să vă aduceți aminte toate măsurile pe care le-am luat, nu vreau să le reinterez acum. Tot ce am putut să facem ca să dăm un semnal clar că educația este prioritatea noastră numărul 1, alături de de sănătate”, a explicat premierul.

Acesta și-a manifestat însă convingerea că pot fi găsite soluții: „nu putem să lăsăm copiii astăzi, în prag de examen și înainte de finalul anului de învățământ suspendați, pentru că nu avem soluții pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicați. Pe bază de dialog, pe bază de asumării concrete, eu sunt convins că vom identifica soluțiile pentru tot ceea ce dumneavoastră ați ridicat”.

Înaintea ședinței cu premierul Nicolae Ciucă și liderii coaliției, sindicaliștii au declarat că va avea loc greva anunțată pentru luni, indiferent de rezultatele negocierilor.