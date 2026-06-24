Un nou opțional pentru liceeni: „Ora de GIS” intră în școli

Potrivit ministerului, noua disciplină se adresează elevilor din clasele a IX-a – a XII-a, de la filiera teoretică, atât profilului real, cât și celui umanist, indiferent de specializare.

Geografie și tehnologie într-o singură disciplină

Ministerul Educației precizează că „Ora de GIS” se află la intersecția dintre Geografie și Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), dar extinde procesul de învățare și către domenii precum mediul, urbanismul, transportul, turismul, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitatea, economia locală și cetățenia digitală. GIS (Geographic Information System – Sistem Informatic Geografic) este o tehnologie utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice prin intermediul hărților digitale.

Conform informațiilor publicate de minister, opționalul va avea o durată de o oră pe săptămână și se va desfășura pe parcursul unui an școlar. Instituția descrie noua disciplină drept un curs în care „harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții”.

Accent pe învățarea practică

Ministerul Educației susține că noul opțional este destinat elevilor care doresc să învețe practic și să utilizeze tehnologia pentru a înțelege mai bine spațiul în care trăiesc. Prin utilizarea datelor geospațiale și a hărților digitale, elevii vor putea analiza probleme și fenomene din comunitățile lor, dezvoltând competențe care combină geografia, tehnologia și gândirea critică. Aprobarea programei face parte din procesul de diversificare a ofertei de discipline opționale la nivel național, anunțat de Ministerul Educației.

(sursa: Mediafax)