Noi schimbări anunțate pentru elevii. Mai multe ore de Educație Fizică și Sport din toamnă

Ministrul Tineretului şi Sporturilor, Ionuţ Stroe, a anunţat marţi, la Galaţi, că începând din anul şcolar viitor, elevii vor avea o oră de sport suplimentară. Stroe a mai spus că unele ore de sport se vor desfăşura online din cauza epidemiei.

„Deja am gândit acest lucru împreună cu Ministerul Educaţiei. Vom avea o oră în plus, această oră va fi adaptată condiţiilor în care ne desfăşurăm viaţa până vom avea o soluţie medicală. Am realizat un parteneriat cu Comitetul Olimpic Român şi cu Ministerul Educaţiei prin care toţi profesorii de sport din România vor avea soluţii digitale, apropos de ore de sport on-line, exerciţii care evită contactul, aglomerarea terenurilor de sport”, a declarat Ionuţ Stroe.

Ministrul Tineretului şi Sporturilor, Ionuţ Stroe, a mers la Galaţi pentru a vizita o bază sportivă de tradiţie care în prezent este abandonată. Aceasta se află în proprietatea ministerului, iar ministrul Stroe a propus ca baza să fie trecută în proprietatea Consiliului Judeţean Galaţi pentru a fi reabilitată, scrie Mediafax

Institutul Național de Sănătate Publică a venit cu căteva propunei pentru ca anul școlar 2020-2021, astfel încât orele de sport să se poată desfășura în condiții de siguranță.

Iată cum vor juca copiii aceste sporturi, ca să reducă riscul de infectare cu coronavirus

„Fotbal - se va juca la o singură poartă, numărul maxim de jucători este 5 (4 jucători de câmp şi un portar) şi doar portarul (care va purta obligatoriu mănuşi) poate atinge mingea cu mâna; repunerea mingei (mingii, n.red.) în joc de la marginea terenului se va face doar cu piciorul; Mingea va fi dezinfectată după fiecare meci jucat”, precizează INSP.

„Baschet - fiecare elev va avea mingea proprie și va arunca la coș, pe rând, păstrând spații suficient de mari față de colegii lui. După terminarea orei de educație fizică, mingiile utilizate vor fi colectate într-un sac special destinat, și vor fi dezinfectate riguros utilizând substanțele dezinfectante avizate urmând a fi depozitate apoi în alt sac separat de cel în care au fost colectate (și care urmează a fi și el dezinfectat și pregătit pentru utilizarea ulterioară)”, se mai arată în propunerile Institutului.

De asemenea, pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii și nasul cu mâinile neigienizate, toate acestea „păstrând un comportament civilizat”.