(P) De ce să alegi un curs Office Brightway®?

De câte ori am avut impresia că știm să ducem până la capăt un task în Office, dar am ajuns până la urmă să dăm un search pe sfântul Google pentru a ne scoate din impas? Pentru aceia dintre noi care nu am ajuns să fim programatori sau IT-iști și avem toate cunoștiințele unui certificat de competențe digitale primit la finalul liceului, când intrăm în câmpul muncii lucrurile se pot complica.

Într-o companie, indiferent de industrie, ai nevoie de competențe digitale din ce în ce mai avansate. Deși există programe software din ce în ce mai avansate, pachetul Microsoft rămâne o soluție de bază, sunt destul de puține locuri de muncă unde poate nu îți folosesc cunoștințele de bază în Microsoft Office. Însă nouă ne este clar că din ce în ce mai mulți angajatorii cer asta sau doresc să înveți cunoștințele cât mai rapid, și putem înțelege de ce. Tendințele de evoluție digitală necesită skill-uri care nu sunt doar pe hârtie, într-un CV, ci care se aplică și dau rezultate.

Aici vorbim de skill-uri soft și hard. Discutăm în acest articol despre pașii de bază din procesul de dezvoltare a abilităților de lucru în mediul digital, și anume beneficiile cunoașterii Microsoft Office sau mai bine zis beneficiile unui training Microsoft Office. Pentru echipele și angajatorii care vor să fie siguri că nu le scapă detalii posibil esențiale când realizează un instructaj Office, este esențial să aibă toate informațiile bine sintetizate în cadrul unui curs Microsoft Office. Vorbim aici despre programele personalizate Brightway®, care ajută la o asimilare accelerată a cunoștințelor, dezvoltarea unor abilități de lucru și oferă pași pentru optimizarea proceselor de business.

Un program de training poate oferi "Tips & tricks" în Microsoft Excel și modalități de a-ți ușura activitatea folosind instrumente pentru eficientizarea anumitor fluxuri de lucru sau, spre exemplu, poate avea ca temă Business Microsoft Excel cu VBA oferind utilizatorilor Excel noțiuni specifice despre cum pot fi automatizate anumite sarcini. Microsoft PowerPoint ajută participanții să construiască prezentări de impact. Microsoft Word contribuie la înțelegerea opțiunilor care facilitează editarea unui document și formatarea lui într-o manieră personalizată în termeni de dimensiuni, aliniere, culori și elemente grafice. Managerii de proiecte pot opta pentru traininguri de Microsoft Project, util pentru a urmări desfășurarea unui proiect ținând cont de resurse, timp și elemente livrabile, sau Microsoft Access, un program de management al bazelor de date care permite atât crearea de baze de date la nivel local, cât și crearea de aplicații.

Prezentând sumar cele șase cursuri, ne dăm seama că dezvoltarea abilităților Microsoft Office cu trainerii Brigthway este mult mai simplă decât achiziționarea unui curs stas, înregistrat, pe care îl parcurgem singuri rămânând la final cu multe întrebări și enigme de descifrat. Totul pare atât de simplu când trainingurile se desfășoară live, prin sesiuni practice, unde focusul este pe dezvoltarea abilităților tehnice, nu pe diplome sau timp irosit în fața calculatorului. Pornind de la simulări de business interactive, care îi provoacă pe participanți să descopere soluții reale, aplicabile într-un timp foarte scurt, până la a rezolva cu precizie problemele întâmpinate în job-ul de zi cu zi, având parte de suport constant și răspunsuri în timp real.

Toate aceste programe sunt esențiale în folosirea calculatorului, dar mai ales în eficientizarea timpului și asigurarea rezultatelor performante. Poate fi atât de simplu, pentru tine și echipa ta să obțineți toate aceste cunoștinte în câteva săptămâni, pentru că sunt doar câteva click-uri care stau între tine și începerea unui curs indispensabil. Consultanții Brightway® și trainerii certificați pentru implementarea cursurilor oferă constant atenție instrumentelor folosite, profesionalismul Brightway® reflectându-se în metodologia folosită în livrarea trainingurilor. Adaptarea digitală necesară contextului actual este la ordinea zilei, putând implementa un training Microsoft Office online, sigur și cu randament, oriunde este nevoie.