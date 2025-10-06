Părinții din România caută experți în metode sănătoase de creștere a copiilor

La București s-a desfășurat a doua ediție a festivalului de „parenting”, sâmbătă și duminică. După ce a avut un mare succes ediția de anul trecut, ParentED Fest 2025 a adus peste 1.000 de părinți și educatori la întâlnirea cu experți internaționali în metode de educare a copiilor, fiind cel mai mare eveniment anual de parenting din România. Pe scenă au urcat 6 specialiști de top la nivel internațional, iar programul a inclus două workshop-uri interactive, susținute de doi dintre speakeri. Părinții au putut asculta discursurile experților, dar au putut și să interacționeze cu aceștia, având la dispoziție cărți și articole științifice pe care le pot consulta.

ParentED Fest 2025 a adus la București cei mai importanți experți mondiali în parenting și educație. Pentru prima dată în România, festivalul a adus pe scenă nume de referință la nivel mondial.

Specialiștii ne recomandă să ne jucăm. Tamara Strijack, terapeut, consultant și autoarea unor cărți de parenting, a explicat cât de mult contează joaca în dezvoltarea emoțională a copiilor și ce tip de activități au la dispoziție părinții, fără a investi foarte mult. Dar acest tip de terapie îi ajută, în egală măsură, și pe adulți, nu doar pe copii.

„Să mă joc, indiferent de vârstă? Da, fără limită de vârstă. Asta e frumusețea jocului. Nu e doar pentru copii, deși ei au o nevoie profundă de el, iar noi trebuie să le protejăm acele spații de joacă, ci și pentru noi, ca oameni. Joaca ar trebui să facă parte din rutina noastră zilnică, la fel ca mâncarea, somnul sau respirația”, spune specialista în parenting.

Aruncatul pietrelor în apă este una dintre cele mai bune forme de terapie și, spre deosebire de altele, nu costă 100 de euro pe oră, a mai explicat Tamara Strijack. „Doar câteva pietre și o apă liniștită. Trebuie să creăm astfel de spații, locuri unde putem privi norii sau stelele. Mulți știu deja, instinctiv, că natura este o formă incredibilă de vindecare. Toate aceste lucruri și multe altele sunt doar începutul acelor terenuri de joacă emoționale, spații în care emoțiile pot ieși la suprafață și se pot exprima liber. Avem nevoie de ele”, mai spune specialista.

Un alt expert recunoscut la nivel național este Maggie Dent, care a explicat cum îi afectează pe copii schimbările produse în calitatea jocurilor. „Din păcate, am observat o schimbare la jocurile pentru copii: înainte, jocurile îi învățau pe copii să suporte dezamăgirea, însă acum mulți părinți moderni se tem să-și vadă copiii triști și oferă premii pentru toată lumea. Fără ocazia de a pierde, copilul nu învață reziliența. Copiii trebuie să învețe să piardă, iar asta se face doar în viața reală, cu oameni reali, nu pe ecrane. Organizați jocuri scurte, în care pot experimenta înfrângerea și revenirea”, recomandă aceasta.

Prezența părinților în viața copilului

Psihologul preferat al mămicilor care au participat la eveniment este dr. Gordon Neufeld, specializat în dezvoltare, fondator al Institutului Neufeld și autor de bestseller. Dr. Gordon Neufeld, psiholog clinician, este considerat de mulți ca „rockstar-ul psihologiei atașamentului”. Acesta reușește să facă accesibilă știința emoțiilor pentru părinți, educatori și comunități din întreaga lume.

El susține că anxietatea nu este pur și simplu un simptom care trebuie „tratat”, ci alarma separării, explicând că relațiile sigure dintre părinți și copii sunt fundamentale pentru dezvoltarea sănătoasă a acestora, iar înțelegerea emoțiilor și nevoilor copiilor ajută la cultivarea rezilienței, încrederii și echilibrului emoțional. Părintele contează mai mult decât oricine altcineva în educația copilului. „Influențele exterioare rănesc mai puțin. Dacă tu contezi cel mai mult pentru copilul tău, chiar dacă fratele îl necăjește, rănile vor fi mai mici, pentru că persoana cea mai importantă îl ține emoțional în siguranță. Totul depinde însă de un singur lucru: să rămânem aproape, iar un studiu amplu realizat pe 90.000 de adolescenți în Statele Unite a arătat că cel mai important factor pentru sănătatea emoțională este o conexiune emoțională puternică cu un adult grijuliu”, spune specialistul.

Dr. Gordon vorbește și despre nevoia copilului de a fi împreună cu părinții. „Există în noi o forță naturală de atașament, o nevoie profundă de a fi împreună, este impulsul dominant, punctul de pornire al ființei umane. Unii oameni trăiesc toată viața ghidați aproape exclusiv de această nevoie de conexiune. Dar, atunci când această nevoie este împlinită, când ne simțim în siguranță și aproape de ceilalți, apare firesc un alt impuls: nevoia de joacă, mai ales la copii. Apoi, din această mișcare naturală, se dezvoltă cele trei direcții majore ale vieții: joaca, munca și iubirea. Iar surpriza este că tocmai joaca conține toate secretele. Ea face mai multă „muncă interioară” decât orice altceva. Joaca este o formă de odihnă. o pauză atât de la nevoia de a realiza și performa, cât și de la efortul constant de a căuta apropierea, contactul, conexiunea”, a explicat dr. Gordon Neufeld, în cadrul evenimentului.

Gestionarea propriilor traume

Foarte apreciat de părinții din România este și dr. Daniel Siegel, psihiatru recunoscut la nivel global și pionier în neurobiologia interpersonală. Acesta este un celebru autor de lucrări științifice și expert în neuroștiința relațională, fondator și director educațional al Mindsight Institute, unde promovează dezvoltarea „mindsight”-ului, adică înțelegerea propriei minți și a celor din jur. Este autorul unor bestselleruri precum „The Whole-Brain Child” și „No-Drama Discipline”, cu o influență globală în parenting și educație.

Acesta a vorbit despre parentingul trăit din interior, adică acela în care părintele își înțelege propriile emoții și trecutul. Acest tip de parenting ajută la creșterea unor copii echilibrați emoțional. „Cercetările arată că cei care au o relație de atașament sigur cu părinții lor dezvoltă o așa-numită narațiune liberă și sigură. Asta înseamnă că pot privi cu onestitate propria copilărie, fără să o nege sau să o idealizeze: „Tatăl meu a fost alcoolic, îmi era teamă, am stat ani întregi departe de el, dar acum e treaz și am învățat să înțeleg ce anume mă rănește când copilul meu se enervează. Mi-am dat seama că reacționez ca atunci când eram mic și încerc să nu mai fac asta”. Aceasta este dovada unui adult care a reușit să dea sens experiențelor sale și să nu le mai repete inconștient. Dacă un părinte nu își privește trecutul, reacțiile lui față de copil pot deveni automate și disproportionate. De exemplu, poate răbufni când copilul se opune, pentru că nu suportă să trăiască din nou sentimentul de neputință din copilărie. Mulți copii care dezvoltă atașamente dezorganizate provin din familii unde părinții poartă traume sau dureri nerezolvate. Vestea bună este că aceste traume pot fi vindecate, iar vindecarea părintelui deschide calea spre o relație mai sigură și mai sănătoasă cu propriul copil”, a explicat specialistul.

Metode gata de a fi aplicate

La eveniment au mai fost prezenți dr. Shefali, pionier al parentingului conștient, speaker global și personalitate invitată frecvent de Oprah Winfrey în emisiunile TV din SUA, și dr. Laura Markham, psiholog și autor de bestselleruri despre parentingul bazat pe conexiune.

Experții au adus în prim-plan subiecte fundamentale pentru părinți și profesioniști dedicați educației copiilor: de la înțelegerea și dezvoltarea noastră emoțională și cognitivă, esențiale pentru a sprijini cu adevărat evoluția celor mici, până la arta de a construi relații familiale puternice, sănătoase și reziliente.

Alături de public au fost explorate și strategiile prin care putem stimula autonomia, creativitatea și echilibrul emoțional al copiilor, într-un mod aplicabil și relevant. Sesiunile de prezentare au adus în prim plan perspective teoretice, exemple inspirate din viața reală și exerciții interactive, oferind participanților instrumente clare și eficiente, gata de folosit în cotidian.

