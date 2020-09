Profesorii pregătiți pentru provocările lumii digitale

Aproape 7000 de profesori și părinți, participă la unul dintre cele mai prestigioase evenimente din domeniul educaţiei, Conferința Anuală Fischer International, care a ajuns la ediția a XIII-a.

În acest an evenimentul se va desfășura online și se bucură de prezența unor nume celebre din rândul trainerilor și autorilor internaționali, precum și de susținerea și prezența celor mai importante și prestigioase edituri internaționale, precum National Geographic Learning, Cambridge University Press, Scholastic, Collins ELT, Ladybird Education, Global ELT si Hamilton House Publishers.

Cei aproape 7000 de participanți se vor bucura de o ediție specială, adaptată la noile cerințe ale sistemului educațional și la nevoile profesorilor și ale tuturor celor implicați în procesul de predare și de învățare, determinate de integrarea învățămânului online și la distanță în procesul educațional.

”Ne dorim să-i ajutăm pe profesori să facă față provocărilor lumii digitale, vrem să le oferim sfaturi, vrem să-i instruim. Cred că profesorii caută să afle informații despre cum să se pregăteasca pentru noul an, cum să continue să predea în formula clasică, dar cu acces la noile materiale, cum să fie cât mai flexibili astfel încât să poată utiliza un stil mixt de predare, în cazul în care oportunitățile de predare față în față vor deveni mai reduse”, a declarat Duncan Christelow, Head of ELT Sales, Central and Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, speaker la conferința Fischer.