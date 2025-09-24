Program-pilot pentru elevii de clasa a XII-a. Măsurile îi ajută să se concentreze pe examenele de Bacalaureat

Acest model, implementat deja în câteva licee din Timișoara și București, implică prezența fizică la școală doar patru zile pe săptămână iar cea de-a cincea zi este dedicată învățării online.

Mai puține zile la școală

La Colegiul Național Bănățean din Timișoara, elevii din clasele terminale au adoptat acest program începând cu anul școlar 2025-2026.

Conducerea școlii spune că elevii resimt o presiune mare din cauza volumului de materii și a stresului legat de examene, iar noul program i-ar putea ajuta.

„În momentul în care se pune presiunea examenelor, avem copii care ne spun că sunt tot mai obosiți, pentru că avem o cantitate mare de cerințe spre finalul anilor terminali.

Pe de o parte, ne așteptăm să avem elevi care se concentrează mult mai mult pe materiile care îi provoacă la examenul de Bacalaureat și la admiterea la facultate.

Pe de altă parte, ne dorim să obținem o școală în care profesorii să lucreze mai mult împreună pentru realizarea competențelor din programele naționale”, explică Sorin Ionescu, directorul instituției.

Modelul a fost implementat din 2021 la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" din București și din 2022 la Colegiul Național "Gheorghe Șincai". Materiile care nu fac parte din programa de Bacalaureat sunt predate doar până în luna martie, apoi elevii participă fizic la cursuri doar trei zile pe săptămână, concentrându-se pe materiile pentru examen.

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" spune că este nerealist să se ceară elevilor să fie interesați de toate cele 17 discipline și atrage atenția că, înainte de introducerea programului-pilot, unii elevi apelau la scutiri medicale pentru a avea timp să se pregătească pentru examene, potrivit a1.ro.