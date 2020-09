Reacții părinți după mesajul Ministrului Educației: „Ați luat măsuri ZERO... Începerea anului școlar, un DEZASTRU...”

Ministrul Educației, Monica Anisie, a postat pe Facebook un mesaj pentru începutul noului an școlar. Foarte mulți părinți au comentat la acest mesaj reproșând ministrului și Ministerului pe care îl conduce situația complicată în care se va desfășura noul an școlar.

„E f ușor sa spui, dintr-un birou unde oarecum ești ferit, ca un profesor trebuie sa fie încrezător în destin.... Cu alte cuvinte sa ne păzească Dumnezeu ca ministerul ne-a transformat în carne de tun!!!!!”

„Atunci ascultați opiniile profesorilor, părinților , că mulți au ce zice spre binele învățământului.”

„Dn. ministru din pacate in prima zi de școală avem situații neplăcute din punct de vedere profesional păcat ca printre miile de profesori din această țară...sistemul este condus pe plan local...de așa zisele...pile....Prima zi de școală...Prima dezamăgire....din anul școlar...2020..2021...”

”Ati intrat într-o gradinita astazi sa vedeti cum copii nici macar nu sunt lasati sa-si ia "la revedere" de la parinti, ați vazit parintii astazi cu acel gol in suflet ca nu isi pot duce pe cei mici pana in fatza invatatorilor, cred ca nu, la ora asta sunteti linistita savurand o cafea. Va doresc sa aveti in suflet toata aceasta amaraciune pe care ati bagat-o in sufletul nostru, cel de parinti. ”

„La noi in Hunedoara, copiii stau toți în clasă,28 ,un metru distanță între bănci , mască și dezinfectant cumpărăm noi, ca la noi la nimeni asta îi CLAR!!!!!!”

„Ce lume sa schimbe dna ministru? Clasele a VIII-a cand primesc manuale?Aceasta generatie in fiecare an a avut aceasta pb,anul trecut am primit manuale in febr inainte de COVID.”

„Traiti intr-un glob de sticla, copiii din Romania nu au curent electric si se culca nemancati. Dvs visati la scoala online.”

„Stimata doamna ministru, ne- ati asigurat aseara ca pe site-ul ministerului se gasesc in format digital toate manualele scolare. Va rugam sa verificati si dumneavoastra. Noi, parinti de buna credinta, am verificat. Pentru clasele a IXa si a Xa nu exista nici un manual. Sa intelegem ca acesti elevi nu vor face ore in acest an?”

„Copilul meu nu poate intra in line pentru ca școala inca de mai gândește ce aplicatie și să vă spun nici până acum nu are parola copilul meu,dar au avut salarii întregi,vouchere de vacanță cum explicați unui părinte care lucrează în mediul privat pe salarii mici,părinților care nu au un loc de muncă?”

„Ați luat măsuri ZERO.... Începerea anului școlar, un DEZASTRU.... Urmăriți întrebările noastre, ale părinților și dați ne raspunsuri și căutați soluții... Bunul Dumnezeu să vă lumineze mintea și să gândiți ca o mamă....”

„Nu era suficient ca in fiecare an supuneti parintii saraci la efortul de cumpara culegeri scumpe si total inutile, asta avand in vedere ca la scoala nici macar materia din manual nu este total acoperita, ci doar partial. De anul asta copii sunt obligati sa poarte rahaturile alea de masti atat in pauze cat si in ore, cu ce scop? Sa opreasca raspandirea covidului? Voi chiar credeti ca toti copii vor respecta aceasta regula ridicola? Copii cara ghiozdane imense pline de maculatura, culegeri scumpe si inutile, carti vechi si rupte, caiete mari si grele, de altfel inutile. Am vazut in dimineata asta zeci de copii in aceasta conditie. Reprezentati si ajutati la perpetuarea unui sistem mizer si abuziv care are pretentia sa se numeasca "sistem de educatie".”

„Sa traiti doamna ministru! Dumneavoastra puteti schimba lumea copiilor din pozitia care o aveti.In capitala tarii clasele unde invata nepotii nostri sunt mici , copii nu pot avea aer suficient sunt 35 ce se mai poate face ?”

„Veniți la școala 171 din sct 1, să vedeți plexicglasul de pe bănci... Mai mare aberație nu există D na ministru, cum să dați ordin ca cei mici să nu iasă în curtea școlii în pauze, vreți să ne omorâți copiii indirect??!!”

Buna dimineata! Va voi scrie dupa prima saptamana de online, despre digitalizare. Cuvintele acestea suna bine, pe hartie, pe facebook, in fata camerelor! Realitatea este diferita si veti vedea, vom vedea. Da, educatia este solutia ptr a avea un viitor, insa solutia gasita este o mimare a scolii. Ne prefacem ca incepem scoala!

