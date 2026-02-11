x close
Simularea Evaluării Naționale și Bacalaureatului 2026: calendarul oficial

de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   22:05
Ministerul Educației a anunțat calendarul simulării Evaluării Naționale și Bacalaureatului 2026. Vezi datele probelor scrise și disciplinele incluse.

Simularea probelor scrise din cadrul examenelor naţionale în anul şcolar 2025 - 2026 (Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură cadrul de implementare pentru organizarea simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a (ENVIII) şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2025 - 2026.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi alin. (2) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.058/29.08.2025 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2025-2026, respectiv, cu prevederile art. 17 alin. (1) şi alin. (2) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.059/29.08.2025 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2026, simulările organizate la nivel naţional se vor desfăşura conform calendarelor specifice, astfel:

16 - 18 martie 2026 - probele scrise pentru simulare EN VIII

23 - 26 martie 2026 - probele scrise pentru simularea examenului de bacalaureat.

Disciplinele la care se organizează simularea ENVIII în anul şcolar 2025 - 2026 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi matematică.

Programele valabile pentru simularea ENVIII în anul şcolar 2025 - 2026 sunt postate aici: https://subiecte.edu.ro/2026/simulare/legislatie/Programe_simulare_EN_VIII_2026.zip

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2025 - 2026 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie.

Programele valabile pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2025 - 2026 sunt postate aici: https://subiecte.edu.ro/2026/simulare/legislatie/Programe_simulare_BAC_2026.zip

