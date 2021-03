Sorin Cîmpeanu, chemat la Tribunal în cazul aprecierilor făcute în cazul profesorului de la Școala 164 din București

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat, joi, la finalul unei conferințe de presă, că trebuie să se prezinte la Tribunal, după ce a apreciat că sancțiunea aplicată profesorului de la Școala nr. 164 din București, care a fotografiat trei eleve, este prea blândă.

Acesta a menționat că nu a contestat sancțiunea aplicată profesorului, ci doar a făcut niște afirmații publice.

„Mă grăbesc la Tribunal (...) Pentru că în calitate de ministru al Educaţiei am îndrăznit să apreciez public - deci, vedeţi că îmi plac provocările - că Ministerul Educaţiei nu tolerează măsuri de disciplinare inadecvate, care se constituie în adevărate abuzuri asupra elevilor. Asta a fost declaraţia publică. În Şcoala 164, la un moment dat, un profesor a fotografiat nişte eleve de clasa a doua în vestiare, pe culoarul care ducea către toaletă. Le-a fotografiat pretinzând că este o măsură de cercetare disciplinară. Am considerat inadecvat acest comportament, m-am pronunţat ca atare. A fost derulată o cercetare, sancţiunea a fost de 10% din salariu pe trei luni. Am apreciat că este o sancţiune mult prea blândă, iar acum mă duc în instanţă să răspund pentru declaraţiile pe care le-am făcut în calitate de ministru", a declarat Cîmpeanu.

De asemenea, acesta a precizat că își asumă toate măsurile adoptate de către minister referitoare la structura anului școlar și desfășurarea examenelor în contextul pandemiei.

„Şi profit de această ocazie să vă spun că apreciem punctele de vedere ale întregii societăţi, ale tuturor partenerilor. Însă în această zi de Bună Vestire vă dau şi o veste, unul singur îşi asumă răspunderea, unul singur va plăti cu funcţia, cu imaginea şi va plăti şi în instanţă dacă lucrurile nu ies bine. În rest, toţi ceilalţi suntem egali şi ne exprimăm opinii care sunt foarte importante, de care trebuie să ţină seama. Singura diferenţă este că unul singur răspunde pentru decizii. V-am spus asta pentru a înţelege că Ministerul Educaţiei ia decizii asumate, în cunoştinţă de cauză. Deci, îmi asum cu toată responsabilitatea publică, juridică, de imagine, economică deciziile pe care le luăm", a spus el.

Pe 5 octombrie 2015, Sorin Cîmpeanu, ministru al Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, declara, referindu-se la cazul profesorului de sport de la Şcoala 164 din Bucureşti, că astfel de persoane nu au ce să caute în învăţământul românesc.