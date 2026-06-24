Subiecte Matematică Evaluarea Națională 2026. Ce le-a dat de rezolvat elevilor la geometrie

După examenul la Limba și literatura română, susținut luni, elevii de clasa a VIII-a au intrat marți în sălile de examen pentru proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026.

Candidații au avut de rezolvat cerințe din toate capitolele importante ale programei, iar la partea de geometrie au apărut exerciții care au inclus cercul, paralelogramul și prisma dreaptă.

Subiectele oficiale și baremul de corectare urmează să fie publicate de Ministerul Educației pe platforma dedicată examenului, în jurul orei 15:00. Acestea vor fi disponibile și pe site-urile de știri imediat după afișare.

Evaluarea Națională continuă pentru elevii aparținând minorităților naționale cu proba la Limba maternă, programată vineri, 26 iunie.

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Subiectele de la Matematică la examenul de Evaluare Națională 2026

Elevii de la Evaluarea Națională 2026 au primit varianta cu numărul 1 la proba scrisă la Matematică, potrivit edupedu.ro.

La subiectul I au fost 6 subpuncte, fiind itemi obiectivi – tip grilă, fiecare punctat cu 5 puncte.

Subiectul al II-lea, cu 6 subpuncte, este tot grilă, notate tot cu câte 5 puncte fiecare.

La subiectul al III-lea, problemele nu mai sunt cu răspunsuri de tip grilă. Una dintre cerințe a fost următoarea: „Mai mulți copii doresc să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare copil contribuie cu câte 18 lei, mai sunt necesari 30 de lei”.