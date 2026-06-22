Subiectele și baremul la Română Evaluarea Națională 2026 au fost publicate: textele surpriză de la examen

Subiectele și baremul la Română, Evaluarea Națională 2026, au fost publicate. Textele de la examenul de clasa a VIII-a

Subiectele și baremul de corectare la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026 au fost publicate oficial, după desfășurarea examenului susținut luni, 22 iunie, de elevii de clasa a VIII-a, potrivit edu.ro.

Candidații au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, iar după finalizarea probei, documentele au fost publicate pe platformele oficiale și preluate de presa națională.

Subiectele primite de elevi la Limba română

Potrivit informațiilor apărute în mediul online și ulterior confirmate prin publicarea baremului, elevii au primit două texte la prima vedere: „Mesteceni de hârtie” de Veronica D. Niculescu și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papa Noua Guinee” de Carmen Strugaru.

Textele au fost utilizate ca suport pentru cerințele de înțelegere a textului, analiză și interpretare, conform structurii standard a examenului național.

La Subiectul II, elevii au avut de realizat un rezumat al unuia dintre textele-suport, o cerință care a atras atenția profesorilor, deoarece marchează o posibilă schimbare față de anii anteriori, când accentul era pus frecvent pe compuneri argumentative sau texte creative de minimum 150 de cuvinte.

Baremul de corectare publicat de Ministerul Educației

Baremul de evaluare și notare a fost publicat de Ministerul Educației, documentul stabilind criteriile exacte în baza cărora vor fi corectate lucrările elevilor.

Acesta detaliază punctajele acordate pentru fiecare cerință, în funcție de corectitudinea interpretării textelor, capacitatea de argumentare, dar și respectarea normelor de redactare.

Profesorii evaluatori vor utiliza acest barem pentru a asigura o notare unitară la nivel național, în cadrul uneia dintre cele mai importante probe ale examenului de final de gimnaziu.

MEC: Peste 4.500 de absenţi la prima probă a Evaluării naţionale; 4 elevi eliminaţi

Un număr de 4.551 de elevi au absentat luni la proba de Limba şi literatura română din cadrul Evaluării naţionale, iar patru au fost eliminaţi, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.



Evaluarea naţională a început luni cu proba scrisă la Limba şi literatura română, la acest examen fiind înscrişi peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a.



Potrivit ministerului, examenul este organizat în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen.



Miercuri este programată proba la Matematică, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine vineri proba la Limba şi literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, înainte de depunerea contestațiilor, iar notele finale vor fi publicate pe 8 iulie, după soluționarea acestora.

Rezultatele finale vor fi afişate pe 8 iulie. Ele vor fi comunicate anonimizat, prin coduri individuale, care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.