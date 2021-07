Subiecte ușoare pentru cei care au făcut meditații 

Rata de promovare a crescut, anul acesta, atât la Evaluarea Națională de la clasa a opta, cât și la Bacalaureat. Ceea ce se anunța a fi un dezastru pentru generația care ar fi putut să piardă șansa la dezvoltarea unei cariere profesionale, din cauza restricțiilor pandemiei, a devenit un avantaj. Explicația specialiștilor este destul de simplă și are trei componente: subiecte mai ușoare, mai mulți bani investiți în meditații și mai mult timp pentru pregătirea elevilor doar la materiile pentru examene.

Mulți elevi și profesori au spus că subiectele pentru examenele din acest an au fost banale, la toate materiile de la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Marele avantaj a fost al celor care în perioada restricțiilor s-au concentrat aproape exclusiv pe materiile din care urmau să dea examenele, făcând meditații. „Am dat foarte mulți bani pe meditații, încă de anul trecut, când copilul meu nu se putea descurca doar cu predarea online. Ne-am mobilizat și am făcut un sacrificiu, pentru că nu puteam rata examenele. Poate că această perioadă chiar a ajutat, pentru că timpul rămas liber l-am folosit pentru meditații. Dar tot nu mi se pare corect, pentru că noi, părinții, am fost nevoiți să plătim mult în plus pe meditații, în timpul școlii online. Încă de anul trecut ne-am dat seama că, fără meditații, copiii noștri nu vor putea face nimic”, spune mama unui elev de clasa a opta, din București.

Rezultatele sunt cu mult peste așteptări

Duminică s-au publicat rezultatele finale obținute de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut probele Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor. Rata de promovare a crescut cu 0,10%, după ce au obținut medii de trecere încă 103 candidați. Au reușit să ia note de trecere 94.629 de candidați, reprezentând 76,9% din totalul celor care au susținut examenul de Evaluare Națională, cu 0,7 mai mult decât anul trecut. După reevaluarea lucrărilor a crescut și numărul candidaților cu media generală 10, de la 120 la 132. Diferența între numărul mediilor de 10 de anul acesta și cel de anul trecut (132 față de 892) arată că a crescut gradul de dificultate al subiectelor. Și Bacalaureatul a fost un succes, înregistrându-se o rată de promovare de 67,8%, cu 5 procente peste sesiunea iunie-iulie din 2020. Rezultatele au fost afișate luni, 5 iulie, dar rezultatele finale se vor ști după contestații, pe 9 iulie, fiind posibilă o creștere a numărului de admiși, ca în fiecare an. Pentru promoția din acest an – elevii care au terminat anul acesta liceul, rata de promovare este de 73,9%. Au promovat 86.120 de candidați, dintr-un total de 126.999 prezenți, dintre care 110.358 provin din promoția curentă și alți 16.641 din promoțiile anterioare. La Limba și literatura română au fost notate cu 10 1.351 de lucrări, la Limba și literatura maternă au fost 263 de note de 10, la proba obligatorie a profilului au fost 948 de note maxime la Matematică și 1.766 la Istorie, iar la proba la alegere a profilului și a specializării au fost 7.196 de note de 10.

Subiecte ușoare pentru cei care au făcut meditații

Anul trecut s-a anunțat, de la nivelul Ministerului Educației, că subiectele pentru examene vor fi mai ușoare, pentru a nu se pierde foarte mulți absolvenți din cauza pandemiei, însă pentru anul acesta se anunțase că elevii nu vor mai avea același privilegiu. „Subiectele au fost diferite, ca grad de dificultate, cel puțin la Limba și Literatura Română, pe care o predau eu la liceu, dar nu au fost mai dificile. Se poate spune că au fost chiar mai ușoare, pentru cei care s-au concentrat și au lucrat timp de un an, pentru examene. Același lucru spun și colegii mei care predau Matematică, Istorie sau alte materii care s-au dat la probele la alegere. Practic, a fost mai ușor Bacalaureatul de anul acesta, pentru cei care s-au pregătit pentru acest tip de subiecte. Este foarte adevărat că cei mai mulți absolvenți de liceu, dar și de clasa a VIII-a au șanse să ia note mari la examene doar dacă fac meditații, în această perioadă, pentru că nu toți au putut face școala online. Ar trebui să se facă un studiu, să se vadă dacă nu cumva cei care n-au reușit să ia note de trecere sunt din mediul rural, acolo unde nu s-a putut face pregătire, dar și din grupuri defavorizate, care nu au putut beneficia nici de meditații. Acești elevi probabil că nu au fost îndrumați și nu au știut cum să se pregătească pentru cerințele de la examene”, explică Georgiana, o tânără profesoară de Limba și Literatura Română din județul Dâmbovița.

Am învățat mai mult de la meditații. Uneori nici nu puteam să ne conectăm pentru orele online și oricum nu înțelegeam mare lucru. Pentru examene am avut meditații și am lucrat foarte mult din ce îmi dădeau profesorii, nu din ce făceam la școală. A fost greu, pentru că am făcut meditații aproape în fiecare zi.

Sebastian, absolvent de liceu