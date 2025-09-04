Super Campionul Mondial la Aritmetică Mentală, Matias Aneculăesi, se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Super Campionul mondial la Aritmetică Mentală, la Categoria Starter Level B, Matias s-a înscris recent în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, alăturându-se, astfel, generației de copii care dau sens noțiunii de excelență.

De aproximativ 3 ani, aritmetica mentală face parte din programul zilnic al tânărului, alături de engleză, atletism, scrimă, arte plastice și robotică, descoperind în calcule o pasiune aparte, una care l-a purtat pe podiumurile internaționale.

Primul pas a fost făcut acasă, la Iași, în martie 2025, la competiția „Smarty Challenge”, unde a obținut locul I. A urmat Belgia, în iunie, la „AMAKIDS CUP 2025” - olimpiadă mondială a aritmeticii mentale, unde, dintre 150 de concurenți din 20 de țări, Matias a ieșit învingător, fiind pus în fața a 260 de calcule în doar 9 minute. Punctul culminant al sezonului a venit în luna august, în Dubai, unde, în cadrul „SMART KIDS 2025”, a cucerit titlul Champion cu cupă de Super Campion - cel mai bun din lume la categoria sa și singurul român care a adus acasă această distincție. Într-un adevărat „maraton al inteligenței”, cu peste 200 de participanți din 17 țări, Matias a fost provocat de 300 de calcule în 10 minute, câștigând nu doar trofeul, ci admirația unei lumi întregi.

Secretul succesului său? Abacul japonez, Soroban, pe care l-a învățat încă de la primele lecții și pe care, astăzi, nu îl mai atinge fizic, ci îl manevrează doar în imaginație. Matias și-a antrenat nu doar precizia și viteza de calcul, ci și capacitatea de concentrare și autocontrol, demonstrând că un copil poate transforma presiunea competițiilor internaționale într-o scenă a performanței.

Matias, la vârsta lui fragedă, își definește universul: „În Palatul Minții mele eu stăpânesc numerele. Le adun sau le scad cu viteză maximă, fără să obosesc.” - o frază care trădează nu doar logica rece a calculelor, ci și spiritul ludic al unui copil pentru care matematica este o formă de artă.

În toamna acestui an, Matias va participa la două mari competiții internaționale: „HORUS 11 - World Mathematics League”, ce va avea loc pe 30 octombrie în Dubai, și „WAMAS 2025” – Worldwide Mental Arithmetic Competition, programată pentru 26 și 27 noiembrie, tot în Emiratele Arabe Unite.

Cu o minte ageră și un suflet încă guvernat de joc, Matias Aneculăesi este un campion mondial la aritmetică mentală și dovada că România are copii care pot cuceri lumea prin inteligență, disciplină și pasiune.