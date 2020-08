„Teleşcoala profesorilor”, de astăzi la TVR

sursa: facebook

Programul de formare pentru cadrele didactice "Telescoala profesorilor" incepe luni, la Televiziunea publică. Programul include 15 cursuri privind utilizarea platformelor educationale pentru sustinerea de lectii online, scrie Mediafax





Cursurile vor fi difuzate de luni pana vineri, in intervalul orar 9,00 - 9,30, cu reluare in aceeasi zi, in intervalul orar 15,00 - 15,30 pe postul TVR2.Programul de formare pentru cadrele didactice, „TeleȘcoala profesorilor”, începe luni. Cursurile vor fi transmise pe TVR2, dar vor fi disponibile și pe canalul de YouTube al Televiziunii Române, cât și pe cel al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

În prima parte a emisiunii vor fi cursuri de competențe digitale pentru profesori, iar mai apoi vor fi transmise cursuri de limbi străine, conform Televiziunii publice.

Tematica abordată vizează funcționalitățile puse la dispoziție, în mod gratuit, de către Google și Microsoft, respectiv platformele G Suite for Education și Microsoft Office 365.

Programul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Televiziunea Română.

