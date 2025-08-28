Tichetele sociale pentru elevi, valabile până la 31 octombrie 2025

O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Astfel, tichetele în valoare de 500 de lei, acordate preșcolarilor și elevilor dezavantajați pentru achiziționarea de materiale școlare pentru anul școlar 2024-2025, vor putea fi folosite până la 31 octombrie 2025, și nu până la 31 august, cum era prevăzut anterior.
Măsura are scopul de a oferi beneficiarilor mai mult timp pentru a utiliza sprijinul financiar acordat, facilitând accesul copiilor din medii defavorizate la rechizite și materiale necesare pentru școală.
(sursa: Mediafax)
