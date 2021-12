Un cadru didactic român a câștigat premiul Profesorul Anului în SUA. Predă la o prestigioasă universitate americană

Un cadru didactic din Pitești a câștigat premiul Profesorul Anului în Statele Unite, în luna octombrie 2021. Ana Maria Wetzl s-a mutat cu 20 de ani în urmă în SUA și predă la Universitatea Kent, scrie kent.edu.

Aceasta este profesor asociat de limbă engleză la prestigioasa universitate americană și a câștigat această distincție pentru predare remarcabilă.

Ea este din Pitești și a fost prima laureată de pe continentul european care primește această distincție. A început să predea la Kent State Trumbull în 2006, unde a fost și coordonatoare de limba engleză la Centrul de Învățare din campus. În prezent, este implicată și în inițiative de diversitate.

Comitetul de selecție pentru premiul pentru predare remarcabilă a selectat trei câștigători ai Premiului pentru predare remarcabilă 2020 și trei câștigători ai Premiului pentru predare remarcabilă 2021. Distincțiile au fost înmânate pe 22 octombrie.

Cercetările ei au fost publicate în Computers and Composition, Research in the Teaching of Writing, Composition Forum și Praxis.

În 2018, modalitatea sa de predare a fost recunoscută de Universitatea Kent cu premiul Indeniably Accessible Award.