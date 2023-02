"2023 va fi anul victoriei noastre" - Zelenski, la un an de la invazie

"Pe 24 februarie, milioane dintre noi au făcut o alegere. Nu un steag alb, ci cel albastru și galben. Nu fuga, ci înfruntarea. Rezistând și luptând", a declarat Zelenski într-un tweet care marchează prima an de la invazia Rusiei.

"A fost un an de durere, tristețe, credință și unitate. Și în acest an, am rămas invincibili. Știm că 2023 va fi anul victoriei noastre", a adăugat președintele.

Autoritățile ucrainene consolidează vineri măsurile de securitate în întreaga țară, pregătindu-se pentru posibile atacuri ruse.

