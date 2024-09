8 septembrie - Ziua internaţională pentru alfabetizare

Ziua internaţională pentru alfabetizare a fost iniţiată cu ocazia Conferinţei mondiale a miniştrilor educaţiei privind eradicarea analfabetismului, desfăşurată la Teheran, în perioada 8-19 septembrie 1965. În acest sens, a fost propusă data de 8 septembrie, aceasta fiind ziua inaugurală a Conferinţei. Ziua a fost proclamată însă un an mai târziu, mai exact la 26 octombrie 1966, în cadrul celei de-a XIV-a sesiuni a Conferinţei Generale UNESCO.



În 2024, tema Zilei internaţionale pentru alfabetizare este "Promoting multilingual education: Literacy for mutual understanding and peace" - "Promovarea educaţiei multilingve: alfabetizare pentru înţelegere reciprocă şi pace". Există o nevoie presantă de a exploata potenţialul transformator al alfabetizării pentru promovarea înţelegerii reciproce, a coeziunii sociale şi a păcii, se subliniază pe site-ul amintit.



Alfabetizarea este un drept fundamental al tuturor oamenilor. Ea deschide calea pentru a ne putea bucura de alte drepturi ale omului, de libertăţi mai mari. Alfabetizarea constituie o bază pentru ca oamenii să dobândească cunoştinţe mai ample, aptitudini, valori, atitudini şi comportamente pentru a promova o cultură a păcii durabile, bazată pe respectul pentru egalitate şi nediscriminare, statul de drept, solidaritate, justiţie, diversitate, toleranţă şi a construi relaţii armonioase cu sine, cu alţi oameni şi cu planeta.



Cu toate acestea, în 2022, cel puţin unul din şapte adulţi cu vârsta de 15 ani şi peste (765 milioane) nu avea abilităţi de bază de alfabetizare. În plus, milioane de copii se luptă să dobândească niveluri minime de competenţă în citire, scriere şi calcul, în timp ce aproximativ 250 de milioane de copii de 6-18 ani nu sunt cuprinşi în sistemul de şcolarizare, menţionează aceeaşi sursă.



Ziua internaţională pentru alfabetizare va fi celebrată în 2024, fizic şi online, la nivel global, regional, naţional şi local. La nivel global, va fi marcată pe 9 şi 10 septembrie 2024 la Yaoundé, Camerun, printr-o conferinţă globală, ceremonia de decernare a Premiilor Internaţionale UNESCO pentru Alfabetizare, precum şi evenimente conexe, cum ar fi întâlnirea anuală a Alianţei Globale pentru Alfabetizare în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii ş.a.



Contextul global în rapidă schimbare a căpătat un nou sens în ultimii ani, împiedicând progresul alfabetizării şi crescând inegalităţile în toate regiunile, ţările şi populaţiile lumii. În ţările cu venituri mici şi medii, ponderea copiilor de 10 ani care nu puteau citi şi înţelege un text simplu a crescut de la 57 la sută în 2019 la un procent estimat la 70 la sută în 2022, potrivit https://www.unesco.org/. În acest context, în 2023, Ziua internaţională pentru alfabetizare a fost celebrată pretutindeni sub tema ''Promoting literacy for a world in transition: Building the foundation for sustainable and peaceful societies'' - ''Promovarea alfabetizării pentru o lume în tranziţie: construirea bazei pentru societăţi durabile şi paşnice''.



Considerată o prioritate a programului UNESCO, problema alfabetizării reprezintă un element important pe Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU. Programul de dezvoltare durabilă al ONU, adoptat de lideri internaţionali la Summitul privind dezvoltarea din septembrie 2015, promovează, ca parte a Agendei sale, accesul universal la educaţie de calitate, dar şi crearea de oportunităţi de învăţare pe termen lung, de-a lungul întregii vieţi, astfel încât chiar şi adulţii cărora le lipsesc aceste abilităţi să le poată dobândi la orice vârstă, notează site-ul www.un.org.



Începând cu anul 1967, cu ocazia acestei zile, sunt conferite Premii Internaţionale UNESCO pentru merite deosebite în lupta împotriva analfabetismului. În prezent, sunt decernate următoarele Premii Internaţionale UNESCO pentru Alfabetizare: trei premii "King Sejong Literacy Prizes", înfiinţate în 1989, cu sprijinul guvernului Republicii Coreea, acestea fiind dedicate meritelor deosebite în promovarea limbii materne, şi trei premii "Confucius Prize for Literacy", fondate în anul 2005, cu sprijinul guvernului Republicii Populare Chineze, pentru merite deosebite în combaterea analfabetismului în rândul adulţilor din zonele rurale şi în rândul tinerilor care nu frecventează cursurile şcolare, îndeosebi al femeilor. Pentru fiecare dintre aceste premii, laureaţii primesc câte o medalie, o diplomă şi o remuneraţie, notează site-ul en.unesco.org.

AGERPRES