Actualizarea blockchain-ului Ethereum va distruge o parte din criptomonede

Reţeaua Ethereum va trece printr-o actualizare mult aşteptată joi, 5 august, urmând să fie schimbat modul în care funcţionează taxele de tranzacţie.

Actualizarea a fost programată iniţial pe 4 august, însă a fost recent amânată.

Schimbarea este cunoscută drept Ethereum Improvement Protocol 1559, sau EIP-1559, şi va include o actualizare numită „London hard fork”.

În primul rând, schimbările ţintesc să facă mai previzibile taxele de tranzacţie, reţeaua devenind mai uşor de folosit în acest fel.

Taxele sunt extrem de volatile, în mare parte din cauza faptului că reţeaua foloseşte un sistem de licitaţie. Utilizatorii licitează unii împotriva celorlalţi astfel încât tranzacţiile să fie procesate şi verificate de alţi utilizatori, numiţi mineri.

Taxele de tranzacţie pot creşte semnificativ când reţeaua este ocupată. Însă principala problemă, după cum zic developerii, este că sistemul „orb” de licitaţie aduce volatilitate şi o lipsă periculoasă de previzibilitate.

După EIP-1559, utilizatorii vor plăti o „taxă de bază”, care va fi determinată prin algoritmi în funcţie de cât de aglomerată este reţeaua la momentul respectiv, eliminând astfel licitaţiile. De asemenea, utilizatorii vor putea să ofere bacşişuri minerilor pentru a le procesa mai repede tranzacţiile.

Actualizarea va distruge monede, însă poate alimenta preţul Ether

EIP-1559 a stârnit un val de controverse deoarece va distruge (sau va „arde”) Ether, criptomoneda reţelei. Minerii nu primesc taxa de bază; altminteri, ar putea congestiona artificial reţeaua pentru a ţine taxa la un nivel cât mai ridicat. În schimb, aceasta este distrusă.

Unii investitori sunt de părere că, întrucât stocul de Ether va fi limitat, preţul ar putea să raporteze creşteri uriaşe.

Însă influenţa exercitată asupra preţului nu poate fi cunoscută în totalitate, spun analiştii, depinzând de volumele de tranzacţionare, care determină cantitatea distrusă de Ether şi taxa gas pentru minat, a cărei valoare dinamică fluctuează permanent.

Taxele de tranzacţie nu vor fi neapărat mai ieftine

Taxele de tranzacţie din reţeaua Ethereum pot scădea întrucât o taxă de bază predictibilă ar putea să ajute utilizatorii să îşi reducă mai des numărul de cheltuieli suplimentare prin comparaţie cu sistemul bazat pe licitaţie.

Însă EIP-1559 nu îşi propune să reducă taxele de tranzacţie – ci doar să le facă mai previzibile. Taxa de bază va continua să varieze, urcând în momentul în care reţeaua este aglomerată şi coborând când investitorii încep să ia o pauză.

Reţelei Ethereum i se pregătesc schimbări tot mai mari

EIP-1559 este mică prin comparaţie cu Ethereum 2.0 – o restructurare a întregii infrastructuri a reţelei, despre care developerii spun că va fi gata la începutul lui 2022.

Ethereum 2.0 va marca tranziţia de la un sistem proof-or-work la unul de tip proof-of-stake. Sub sistemul proof of work, minerii folosesc cantităţi vaste de energie computaţională pentru a verifica tranzacţiile. Însă datorită modelului proof of stake, utilizatorii vor înainta (sau paria) monedele prin forma unei plăţi directe, primind dreptul de a valida tranzacţiile din reţea şi obţinând astfel mai multe token-uri generate de algoritmi.

Trend în plină forţă pe piaţa crypto. Peste 13 miliarde de dolari în Ether au fost stocaţi în reţeaua Ethereum 2.0

