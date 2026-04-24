Jurnalul.ro Ştiri Externe Administrația Trump ia în calcul suspendarea Spaniei din NATO!

de Redacția Jurnalul    |    24 Apr 2026   •   11:23
Statele Unite iau în considerare suspendarea Spaniei din NATO ca represalii pentru opoziția sa față de războiul împotriva Iranului, a relatat vineri Reuters, citând un e-mail intern al Pentagonului. Printre posibilitățile prezentate în memoriu se număra și suspendarea Spaniei din alianță.

Prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, a declarat vineri, la deschiderea summitului liderilor UE din Cipru, că a respins știrile de presă care sugerează o astfel de posibilitate, potrivit Le Figaro.

„Nu lucrăm pe baza e-mailurilor; lucrăm pe baza documentelor oficiale și a pozițiilor formulate de guvernul Statelor Unite”, a declarat el jurnaliștilor spanioli. „Poziția guvernului spaniol este clară: cooperare deplină cu aliații noștri, dar întotdeauna în cadrul dreptului internațional”, a continuat el. Madridul a fost foarte critic față de acțiunile Washingtonului în Orientul Mijlociu. Guvernul spaniol al lui Pedro Sánchez s-a opus în repetate rânduri războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului de la sfârșitul lunii februarie.

Această poziție fermă l-a înfuriat profund pe președintele american, Donald Trump, care a criticat Madridul pentru refuzul de a permite Statelor Unite să folosească baze militare situate în Andaluzia pentru a efectua atacuri aeriene, mergând până la amenințarea că va „înceta orice schimb comercial” dintre cele două țări.

De câteva luni, Donald Trump a criticat Spania și pentru că nu și-a majorat cheltuielile militare la 5% din PIB, așa cum impune noul obiectiv NATO impus de Washington.

(sursa: Mediafax)

