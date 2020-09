FOTO. Aeroportul din Helsinki folosește câini pentru a depista infecția cu noul coronavirus

Patru câini antrenați să detecteze noul coronavirus, ET, Kossi, Miina și Valo, au fost aduși pe aeroportul din Helsinki, în cadrul unui proiect pilot despre care cercetătorii cred că va oferi o metodă mult mai ieftină, mai rapidă și mai eficientă de a testa oamenii pentru infecția cu noul coronavirus, informează The Guardian.



Un câine este capabil să detecteze prezența noului coronavirus în 10 secunde, iar întregul proces durează mai puțin de un minut pentru a fi complet, a declarat Anna Hielm-Bjorkman, de la Universitatea din Helsinki, care urmărește cum decurge proiectul.



„Este foarte promițător. Dacă va funcționa, acesta va fi o metodă bună de depistare și în alte locuri”, a spus Hielm-Bjorkman.



„În cercetările noastre am observant că acești câini vor descoperi boala cu cinci zile înainte să apară simptomele clinice”, a mai spus aceasta. „Sunt foarte buni. Am ajuns la o sensitivitate de aproape 100%”.



Testele de pe aeroport sunt efectuate printr-o probă luată din gâtul pasagerilor, care este pusă apoi într-un fel de conservă și dusă în altă camera pentru a fi mirosită de câini.

*Foto: finavia.fi