Afacere inedită: Chinezii își vând online unghiile tăiate

Întrucât un adult produce doar circa 100 de grame pe an, cererea este mare, iar prețul pe măsură. O femeie din Hebei a profitat de această piață neobișnuită și și-a vândut colecția de unghii de o viață, online, cu 21 de dolari pe kilogram, scrie www.stiripesurse.ro.

În cazul în care ați păstrat unghiile tăiate și aveți nevoie de bani rapid, ar trebui să luați în considerare vânzarea lor ca ingrediente pentru medicina tradițională în China, scrie odditycentral.com.

Unghiile tăiate sunt de obicei aruncate ca niște resturi dezgustătoare, dar conform medicinei tradiționale chineze, ele sunt ingrediente valoroase în preparatele folosite pentru tratarea afecțiunilor precum distensia abdominală la copii și amigdalita.