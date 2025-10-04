x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Afacere inedită: Chinezii își vând online unghiile tăiate

Afacere inedită: Chinezii își vând online unghiile tăiate

de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   14:40
Afacere inedită: Chinezii își vând online unghiile tăiate

În medicina tradițională chineză, unghiile tăiate au o valoare neașteptată. Companiile le cumpără pentru a le transforma în pulbere fină, folosită la tratarea afecțiunilor precum distensia abdominală la copii și amigdalita

Întrucât un adult produce doar circa 100 de grame pe an, cererea este mare, iar prețul pe măsură. O femeie din Hebei a profitat de această piață neobișnuită și și-a vândut colecția de unghii de o viață, online, cu 21 de dolari pe kilogram, scrie www.stiripesurse.ro.

În cazul în care ați păstrat unghiile tăiate și aveți nevoie de bani rapid, ar trebui să luați în considerare vânzarea lor ca ingrediente pentru medicina tradițională în China, scrie odditycentral.com.

Unghiile tăiate sunt de obicei aruncate ca niște resturi dezgustătoare, dar conform medicinei tradiționale chineze, ele sunt ingrediente valoroase în preparatele folosite pentru tratarea afecțiunilor precum distensia abdominală la copii și amigdalita.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: afacere chinezi unghii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri