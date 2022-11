Șocant! Afganii își sedează copiii înfometați sau îi vând pentru organe

"Copiii noștri continuă să plângă și nu dorm. Nu avem mâncare", spune Abdul Wahab. "Așa că mergem la farmacie, luăm tablete și le dăm copiilor noștri pentru ca aceștia să doarmă.", adaugă el, citat de BBC.

El locuiește chiar în afara orașului Herat, al treilea oraș ca mărime al țării, într-o așezare de mii de căsuțe de lut care a crescut de-a lungul deceniilor, plină de oameni strămutați și loviți de război și de dezastre naturale, relatează BBC, citat de Mediafax.

Abdul a fost întrebat câți dintre părinți le dau sedative copiilor și a răspuns "Mulți dintre noi, toți". În buzunarul lui Ghulam Hazrat repoterii au găsit alprazolam, tranchilizante prescrise de obicei pentru tratarea tulburărilor de anxietate.

Ghulam are șase copii, dintre care cel mai mic are un an. "Îi dau și lui", a spus el.

Alții au comprimate de escilatopram și sertralină pe care au spus că le dau copiilor lor. Acestea sunt prescrise de obicei pentru a trata depresia și anxietatea.

Medicii spun că, atunci când sunt administrate copiilor mici care nu beneficiază de o alimentație adecvată, medicamente precum acestea pot provoca leziuni hepatice, alături de o serie de alte probleme precum oboseala cronică, tulburări de somn și de comportament.

Majoritatea familiilor împart câteva bucăți de pâine între ele în fiecare zi. O femeie a spus că mâncau pâine uscată dimineața, iar seara o înmuiau în apă.

ONU a declarat că o "catastrofă" umanitară se desfășoară în prezent în Afganistan. Majoritatea bărbaților din zona din afara orașului Herat lucrează ca zilieri. Aceștia duc o viață dificilă de ani de zile. Dar când talibanii au preluat puterea în august anul trecut, fără ca noul guvern de facto să fie recunoscut la nivel internațional, fondurile străine care intrau în Afganistan au fost înghețate, ceea ce a declanșat un colaps economic care i-a lăsat pe bărbați fără locuri de muncă în majoritatea zilelor.

