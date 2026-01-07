Agentul CIA responsabil de una dintre cele mai grave trădări din istoria SUA a murit în închisoare

Aldrich Ames a recunoscut că a primit 2,5 milioane de dolari de la Moscova după ce a trădat active ale serviciilor de informații occidentale între 1985 și momentul arestării sale, în 1994, relatează Sky News.

Printre informațiile divulgate s-au numărat identitățile a 10 oficiali ruși și ale unui cetățean est-european care spionau pentru Statele Unite sau Marea Britanie.

Trădarea sa a fost pusă în legătură cu executarea unor agenți occidentali care operau în spatele Cortinei de Fier.

Veteran al CIA cu o carieră de 31 de ani, Ames a dezvăluit și detalii despre operațiuni ale sateliților de spionaj, interceptări, precum și proceduri generale de spionaj.

Ulterior, el a pledat vinovat, fără a avea loc un proces, pentru spionaj și evaziune fiscală.

În 1994, a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Soția sa, Rosario, a pledat vinovată pentru capete de acuzare mai puțin grave și a fost condamnată la 63 de luni de închisoare.

Un purtător de cuvânt al Biroului Federal al Penitenciarelor a confirmat că Ames a murit luni, în detenție, într-o închisoare din statul Maryland. Avea 84 de ani.

Ames a declarat că a simțit „o rușine și o vinovăție profundă” pentru „această trădare a încrederii, comisă din cele mai josnice motive”.

El a mai recunoscut, într-un interviu acordat anterior condamnării publicației The Washington Post, că avea „probleme financiare imediate și persistente”.

Cu toate acestea, a minimalizat consecințele faptelor sale, susținând că nu a „afectat în mod vizibil” Statele Unite și nici nu a „ajutat în mod vizibil” Moscova.

„Aceste războaie ale spionajului sunt un spectacol secundar, care nu a avut niciun impact real asupra intereselor noastre majore de securitate de-a lungul anilor”, a declarat el în fața instanței.

Potrivit unei istorii a cazului realizate de FBI, Ames, vorbitor de limbă rusă, lucra în divizia pentru Uniunea Sovietică a sediului CIA din Langley, Virginia, când a fost abordat pentru prima dată de KGB.

El a continuat să transmită secrete sovieticilor atât în perioada în care a fost detașat la Roma, cât și după întoarcerea sa la Washington.

FBI a deschis o anchetă în mai 1993, după ce a primit informații despre averea nejustificată a lui Ames. A urmat o investigație de zece luni, care a inclus o supraveghere fizică și electronică intensă.

La 13 octombrie 1993, Ames a făcut un semn cu cretă pe o cutie poștală pentru a le confirma contactelor sale rusești că urma să se întâlnească cu ele la Bogota, în Columbia, unde a fost ulterior observat împreună cu ofițerul său de legătură.

Însă, atunci când a planificat o deplasare la Moscova în cadrul atribuțiilor sale oficiale, a fost aprobat un plan de arestare.

(sursa: Mediafax)