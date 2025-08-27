Primul ambasador expulzat din Australia, după război

Premierul Anthony Albanese a anunțat ieri, într-o conferință de presă, că anchetatorii au făcut legătura între Iran și incendierea unui local din Sydney, în octombrie 2023, precum și cu atacul asupra unei sinagogi din Melbourne, în decembrie. „Aceste incidente au fost tentative de a submina coeziunea socială și de a semăna discordie în comunitatea noastră”, a declarat Albanese, calificând faptele drept „extraordinare și periculoase acte de agresiune”.

Șeful Organizației pentru Securitate și Informații (Asio), Mike Burgess, a precizat că investigațiile „laborioase” au identificat legături cu „comandanți din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)”. Potrivit acestuia, Teheranul ar fi folosit „intermediari, inclusiv membri ai rețelelor criminale, pentru a-și executa ordinele”.

Iranul a respins „categoric” acuzațiile, Ministerul de Externe de la Teheran afirmând că expulzarea ambasadorului ar fi „dictată de politica internă a Australiei”.

Canberra și-a retras diplomații din Iran, invocând riscurile de securitate, iar ministrul de Externe Penny Wong a subliniat că este prima expulzare a unui ambasador din partea Australiei după Al Doilea Război Mondial. Ea a recomandat cetățenilor australieni să nu călătorească în Iran și celor aflați deja acolo să părăsească țara cât mai curând.