Ambasadorul SUA convocat de Franța, după o scrisoare privind creșterea antisemitismului

Ministerul de Externe al Franței a emis duminică o declarație în care anunța că l-a convocat pe Kushner să se prezinte luni la Ministerul Francez pentru Europa și Afaceri Externe și că acuzațiile sale „sunt inacceptabile”.

Casa Albă nu a răspuns unui mesaj în care i se solicită un comentariu. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat duminică seara că susține comentariile lui Kushner, adăugând: „Ambasadorul Kushner este reprezentantul guvernului SUA în Franța și face o treabă excelentă în promovarea intereselor noastre naționale în această funcție”.

Convocarea ambasadorului este o notificare formală și publică a nemulțumirii.

Kushner, un dezvoltator imobiliar, este tatăl ginerelui președintelui Donald Trump, Jared Kushner.

Ministerul francez de Externe a declarat că „Franța respinge ferm aceste acuzații” ale lui Kushner și că autoritățile franceze s-au „mobilizat pe deplin” pentru a combate creșterea actelor antisemite de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, considerând aceste acte „intolerabile”.

Conținutul scrisorii nu a fost făcut public.

Acuzațiile lui Kushner încalcă dreptul internațional și obligația de a nu se amesteca în afacerile interne ale unei alte țări, a declarat ministerul francez, adăugând că „acestea nu sunt la înălțimea parteneriatului transatlantic dintre Franța și Statele Unite și a încrederii care trebuie să existe între aliați”.

Conflictul survine după ce Macron a respins săptămâna trecută acuzațiile prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit cărora intenția Franței de a recunoaște un stat palestinian alimentează antisemitismul.

Franța găzduiește cea mai mare populație evreiască din Europa de Vest, cu aproximativ 500.000 de evrei. Aceasta reprezintă aproximativ 1% din populația națională.

Discordia diplomatică survine în contextul în care relațiile franco-americane s-au confruntat cu tensiuni în acest an, pe fondul războiului comercial al lui Trump și al divergențelor privind viitorul forțelor de menținere a păcii ale ONU în Liban. Franța, în special, s-a opus presiunilor SUA de a reduce operațiunea de menținere a păcii cunoscută sub numele de UNIFIL, votul pe această temă fiind programat pentru sfârșitul lunii de către Consiliul de Securitate al ONU.

