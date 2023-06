Momente de groază la explozia barajului Kakhovka. Oamenii au abandonat tot și au fugit. Amenințare pentru centrala nucleară Zaporojie

Agenția Internațională pentru Energie Atomică, instituția de supraveghere nucleară a ONU, a scris pe Twitter că monitorizează îndeaproape situația, dar că nu există "niciun risc imediat de securitate nucleară la centrală" care se află tot în sudul Ucrainei, notează Reuters.

Marți, exploziile de la barajul Kakhovka, din epoca sovietică, aflat pe teritoriul ocupat de Rusia, au dezlănțuit inundații într-o zonă care este acum o zonă de război, potrivit forțelor ucrainene și ruse care se acuză reciproc pentru distrugere.

Energoatom a declarat că atacatorii ruși au aruncat în aer barajul. Conform Energoatom, nivelul apei din rezervorul Kakhovka a scăzut rapid, reprezentând o "amenințare suplimentară" pentru unitatea ocupată de ruși, cea mai mare centrală nucleară din Europa.

"Apa din rezervorul Kakhovka este necesară pentru ca stația să primească energie pentru condensatorii turbinei și sistemele de siguranță ale centralei nucleare ZNPP (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)", a declarat Energoatom într-un comunicat pe Telegram.

"În acest moment, iazul de răcire al centralei este plin: la ora 8:00, nivelul apei este de 16,6 metri, ceea ce este suficient pentru nevoile centralei".

"În prezent, situația de la centrala ZNPP este sub control, personalul ucrainean monitorizează toți indicatorii", a precizat acesta.

Marți, șeful administrației prezidențiale ucrainene a descris explozia ca fiind un "ecocid" comis de forțele rusești. Rusia a acuzat Ucraina pentru incident.

In Nova Kakhovka, water already reached the city centre. pic.twitter.com/o7Yl2pR9e7