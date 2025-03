Simona Halep dezvăluie că medicii i-au recomandat operația după accidentarea de la Miami

După suspendarea de doi ani din circuitul profesionist, Halep a revenit pe teren, însă participarea la Miami a avut consecințe neașteptate pentru sportiva în vârstă de 33 de ani.

„Acolo m-am accidentat și, de la săptămână la săptămână, am văzut cât de gravă e accidentarea. Mi-a fost foarte greu să mă recuperez", a explicat tenismena.

Conform declarațiilor sale, medicii i-au comunicat un diagnostic îngrijorător: „Medicii mi-au spus că e greu să mă recuperez după ruptura de cartilaj la genunchiul stâng. Este recomandată operația, iar eu nu am vrut să mă operez".

Halep a recunoscut că nu era pregătită fizic pentru revenirea în circuit, fiind „epuizată emoțional și mental" după perioada dificilă traversată, citează Prosport.

Cu toate acestea, ea a încercat să evite intervenția chirurgicală: „Am fost întotdeauna bucuroasă că nu am avut parte de rău, în sensul accidentărilor, adică nu a fost nevoie să mă operez și am spus că nu e cazul să mă chinui un an, un an și jumătate în recuperare".

„Am încercat, am făcut tot ce a fost posibil să mă recuperez și să joc, dar a fost greu, din ce în ce mai greu", a concluzionat Halep.

(sursa: Mediafax)