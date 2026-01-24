Ancheta șoc în armata Chinei: Zhang Youxia, adjunctul lui Xi Jinping, sub acuzare pentru corupție

Ancheta împotriva lui Zhang Youxia: Adjunctul lui Xi Jinping în CMC investigat pentru corupție în armata Chinei

Ministerul Apărării Naționale din China a lansat vineri o anchetă împotriva generalului Zhang Youxia, adjunctul președintelui Xi Jinping în Comisia Militară Centrală (CMC) și unul dintre cei mai influenți lideri militari ai țării. La 75 de ani, Zhang ocupă poziția de prim-vicepreședinte al CMC – organul suprem de comandă al Armatei Populare de Eliberare (PLA) – și este membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez (PCC), plasându-l pe locul doi în ierarhia militară după Xi.

Anunțul, publicat pe site-ul oficial al ministerului și preluat de Xinhua, vizează "presupuse încălcări grave ale disciplinei şi ale legii". Ancheta îl lovește și pe generalul Liu Zhenli, în vârstă de 61 de ani, șef al Departamentului Statului Major Interarme. Deși comunicatul nu detaliază acuzațiile, astfel de anunțuri preced frecvent cazuri de corupție, conform EFE.

Decizia vine după deliberări ale Comitetului Central al PCC, care controlează atât Biroul Politic, cât și Comitetul Permanent. Din 2012, Xi Jinping a orchestrat epurări masive în armată, țintind corupția și loialitatea față de PCC. Sub al treilea mandat (din 2022), CMC s-a redus de la șapte la patru membri – cea mai mică structură de la sfârșitul maoismului în 1976.

Recent, au fost vizați comandanți de ramuri militare, comisari politici și miniștri ai apărării. Culminant a fost octombrie 2025, cu expulzarea a nouă generali din PLA și PCC. Cazul cel mai zgomotos: He Weidong, numărul trei în armată după 2022, dispărut în martie 2025 și acuzat de corupție – primul vicepreședinte CMC în uniformă înlăturat în aproape șase decenii, de la He Long (1967), în Revoluția Culturală.

Alți lideri epurați: amiralul Miao Hua (apropiat de Xi), miniștrii Wei Fenghe (2018-2023) și Li Shangfu (2023), plus comandanții Forței de Rachete Li Yuchao și Wang Houbin. Aceste mișcări subliniază lupta anticorupție a lui Xi în PLA.

Agerpres