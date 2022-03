Apple TV+ devine primul serviciu de streaming care câștigă Oscar pentru cel mai bun film

Serviciul de streaming a achiziționat "CODA" pentru suma record de 25 de milioane de dolari după debutul său în 2021 la Festivalul de Film Sundance, iar filmul a avut un parcurs excepțional în sezonul de premii, câștigând cele mai importante distincții de la Producers Guild, Screen Actors Guild și Writers Guild.

"CODA" a avut o concurență intensă din partea westernului aclamat de critici al Netflix, "The Power of the Dog", care a adunat o duzină de nominalizări. Regizoarea filmului, Jane Campion, a primit Oscarul pentru regie.

Oscarul pentru cel mai bun film semnalează cât de departe a ajuns industria de la 2017, când festivalul de film de la Cannes a interzis ca filmele care nu au fost lansate pe marele ecran să concureze pentru cel mai prestigios premiu al său, Palme d'Or, un afront deliberat la adresa serviciilor de streaming precum Netflix.

Pe măsură ce pandemia globală a forțat închiderea cinematografelor în 2020, Academia de Arte și Științe Cinematografice și-a modificat regulile de eligibilitate pentru Oscaruri pentru a schimba temporar cerința ca un film să fie proiectat timp de șapte zile în cinematografe pentru a se califica. Acest lucru a reprezentat un moment decisiv pentru filmele care debutează prin intermediul serviciilor de streaming la domiciliu.

Oscarul pentru cel mai bun film marchează, de asemenea, o piatră de hotar pentru Apple TV+, care a fost lansat în noiembrie 2019 cu o mână de seriale originale și nicio bibliotecă de filme și emisiuni TV.

Apple TV+ a făcut un pas major în septembrie 2021, când comedia sa "Ted Lasso", despre un antrenor de fotbal american care acceptă un loc de muncă la un club de fotbal englez, a primit premiul Emmy pentru serial de comedie remarcabil.

