Armament românesc descoperit în războiul din Ucraina

„O privire neobișnuită în interiorul unui obuzier autopropulsat ucrainean 2S1 Gvozdika de 122 mm, care arată vehiculul încărcat cu muniție HE-FRAG fabricată de Romarm în 2022”, precizează Ukraine Weapons Tracker.

Obuzierul autopropulsat 2S1 Gvozdika a făcut parte din dotarea Armatei Române dar a fost și exportat în toate statele est-europene. În țara noastră există 6 obuziere care au fost însă scoase din uz în 2005.

Obuzele de 122 mm produse de Romarm au un focos de 3,5 kilograme și o greutate totală de 21,76 kilograme. Acestea pot lovi ținte până la o distanță maximă de 15.290 de metri și o viteză la gura țevii de 690 metri/secundă.

Președintele Klaus Iohannis a afirmat într-o conferință de presă susținută pe 12 aprilie 2022 că nu e bine să fie făcute „declaraţii publice îndelungate” pe această temă.

„Evident, ajutorul militar este şi el transmis către Ucraina de către NATO, un lucru, de altfel, foarte bun. Nu cred, însă, că este foarte bine să facem declaraţii publice îndelungate cu privire la ce face o ţară sau alta concret în acest domeniu", a declara președintele Klaus Iohannis în aprilie 2022.

#Ukraine: An uncommon look inside a Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer- showing that the vehicle is loaded with HE-FRAG ammunition made by Romarm in 2022. pic.twitter.com/b7y7a1DJoI