Astronomii par să fi descoperit prima planetă situată în afara galaxiei noastre

Astronomii au găsit indicii despre ceea ce ar putea fi prima planetă descoperită în afara galaxiei noastre, relatează BBC.

Până în prezent au fost descoperite aproape 5.000 de "exoplanete" - lumi care orbitează în jurul unor stele dincolo de Soare -, dar toate acestea au fost localizate în interiorul Căii Lactee.

Posibila planetă, descoperită de telescopul cu raze X Chandra al Nasa, se află în galaxia Messier 51, care se află la o distanță de aproximativ 28 de milioane de ani-lumină de Calea Lactee.

Descoperirea se bazează pe tranzite, în care trecerea unei planete prin fața unei stele blochează o parte din lumina acesteia și produce o scădere caracteristică a luminozității care poate fi detectată de telescoape.

Tehnica a fost deja utilizată pentru a găsi mii de exoplanete.

Dr. Rosanne Di Stefano și colegii săi au căutat scăderi ale luminozității razelor X primite de la un tip de obiect cunoscut sub numele de "binar luminos cu raze X".

Aceste obiecte conțin, de obicei, o stea neutronică sau o gaură neagră care atrage gaz de la o stea însoțitoare care orbitează în apropiere. Materialul din apropierea stelei neutronice sau a găurii negre se supraîncălzește și strălucește la lungimi de undă de raze X.

Deoarece regiunea care produce raze X strălucitoare este mică, o planetă care trece prin fața ei ar putea bloca cea mai mare parte sau toate razele X, ceea ce face ca tranzitul să fie mai ușor de observat.

Membrii echipei au folosit această tehnică pentru a detecta exoplaneta într-un sistem binar numit M51-ULS-1.

"Metoda pe care am dezvoltat-o și am folosit-o este singura metodă implementabilă în prezent pentru a descoperi sisteme planetare în alte galaxii", a declarat pentru BBC News Dr. Di Stefano, de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics din Cambridge, SUA.

(sursa: Mediafax)