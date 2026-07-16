Atac cu acid sulfuric în SUA: șase femei rănite, trei minore arestate

Șase femei au fost rănite și transportate la spital după un atac cu acid sulfuric petrecut pe 15 iunie în Jersey City, statul american New Jersey. Autoritățile susțin că agresiunea pare să fi fost una țintită, iar trei adolescente au fost arestate și acuzate de fapte deosebit de grave.

Cum s-a desfășurat atacul

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30-19:40, într-o zonă rezidențială din cartierul Greenville, în fața unei case de pe Wilkinson Avenue, lângă Ocean Avenue. Potrivit autorităților locale, cele șase victime se aflau afară, în fața clădirii, când suspectele au trecut pe lângă ele cu un moped și au aruncat asupra lor substanța despre care poliția crede că a fost acid sulfuric, fugind imediat de la locul faptei.

O locuitoare din zonă, Amelia Sanchez, imobilizată la pat, a povestit reporterilor ce a auzit din locuința ei: „Am auzit o ceartă, iar după câteva minute de conflict, am auzit una dintre fete țipând: 'Arde, arde'." Un alt martor, identificat doar drept Aaron, a relatat că persoanele rănite aveau prosoape pe față când au fost urcate în ambulanțe.

Rănile suferite de victime

Toate cele șase victime — dintre care trei erau, la rândul lor, adolescente — au fost transportate la un spital din zonă. Medicii au constatat că acestea au suferit arsuri chimice și exfolieri ale pielii, însă viața niciuneia nu a fost pusă în pericol. O femeie în vârstă de 21 de ani a fost transferată ulterior la o unitate specializată de arși a spitalului St. Barnabas, pentru tratarea unor arsuri de gradul al doilea la nivelul feței și scalpului.

Cine sunt suspectele și ce acuzații li se aduc

Anchetatorii au anunțat că trei adolescente, cu vârste de 13, 14 și 15 ani, au fost reținute în legătură cu acest caz, în zilele de 16 și 17 iunie — la doar una, respectiv două zile după atac, deși informația privind arestările a devenit publică abia la aproape o lună distanță. Potrivit autorităților citate de PIX11, cele trei sunt acuzate de mai multe fapte: agresiune agravată, deținere ilegală de armă, deținere de armă în scop ilegal, punerea în pericol a vieții altei persoane și conspirație — acidul sulfuric fiind considerat, din punct de vedere legal, un mijloc capabil să producă vătămări corporale grave.

Un conflict anterior, posibilul motiv al atacului

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului pentru Siguranță Publică din Jersey City, Kim Wallace Scalcione, primele indicii arată că atacul a fost unul țintit și ar putea avea legătură cu o dispută izbucnită mai devreme în aceeași zi, între un grup mai mare de persoane. Investigația rămâne în desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele exacte ale agresiunii și dacă în incident au fost implicate și alte persoane, dincolo de cele trei minore deja reținute.