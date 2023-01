Un bătrân de 72 de ani, autorul sângerosului atac armat din California în care 10 persoane au murit

El avea o rană de glonț autoprovocată, a declarat șeriful comitatului LA, Robert Luna.

Sărbătorile pentru Anul Nou Lunar fuseseră în curs de desfășurare în Monterey Park, cunoscut pentru numeroasa sa populație asiatică.

Poliția nu cunoaște deocamdată motivul atacului.

Zece persoane au fost ucise în schimbul de focuri de armă, alte 10 au fost rănite, iar șapte victime sunt încă în spital, multe în stare critică, a declarat șeriful într-o conferință de presă duminică după-amiază în Monterey Park.

El a adăugat că cele 10 persoane care au murit sunt încă în curs de identificare, dar "se pare că au probabil în jur de 50, 60 de ani și unele poate chiar mai mult de atât".

Anterior, oficialii au declarat că cinci femei și cinci bărbați au fost uciși, toți fiind de origine asiatică.

Atacul, unul dintre cele mai mortale din istoria Californiei, a început sâmbătă în jurul orei locale 22:22 (06:22 GMT duminică) la popularul studio de dans Star Ballroom din Monterey Park, la aproximativ 11 km est de centrul orașului Los Angeles.

Șeful poliției, Scott Wiese, a declarat că ceea ce au găsit ofițerii săi a fost o "scenă de carnagiu" și că primii ofițeri care au ajuns acolo au fost unii dintre cei mai tineri din echipa sa, care abia își terminaseră pregătirea în urmă cu câteva luni.

"Au dat peste o scenă pentru care niciunul dintre ei nu s-a pregătit", a spus el. "Erau oameni răniți înăuntru și oameni morți înăuntru. Tinerii mei ofițeri și-au făcut treaba".

Aproximativ 30 de minute mai târziu, bărbatul înarmat a ajuns la un alt studio de dans din orașul vecin Alhambra.

El a intrat în studio, dar două persoane au reușit să îi smulgă arma - un pistol de asalt semiautomat cu încărcător extins - și a fugit.

Timp de ore întregi, duminică, autoritățile au cercetat zona Los Angeles în căutarea atacatorului.

Cu puțin timp înainte de ora locală 13:00 (21:00 GMT) - la aproximativ 12 ore după împușcături - o echipă SWAT a luat cu asalt o dubă albă într-o parcare din Torrance, la aproximativ 48 km de locul împușcăturilor din Monterey Park.

Șeriful Luna a declarat că au auzit o singură împușcătură din interiorul dubei în timp ce se apropiau, iar apoi l-au găsit pe suspect prăbușit peste volan. Au fost recuperate probe, inclusiv un pistol, iar bărbatul a fost identificat ca fiind cel care a tras.

Șeriful a declarat că se crede că bărbatul înarmat a acționat singur și că nu există alți suspecți.

El a spus că poliția "presupune" că numerele de înmatriculare de pe dubă au fost furate.

Populația din Monterey Park este formată în proporție de aproximativ 65% din americani de origine asiatică - fiind numită prima "suburbie chineză" a Americii. A devenit primul oraș din SUA continentală care a avut o majoritate de locuitori cu origini asiatice.

Cu o comunitate în doliu, sărbătorile din Monterey Park de Anul Nou Lunar au fost anulate.

