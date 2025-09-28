Atac armat într-un bar din Carolina de Nord: 3 persoane au fost omorâte și 8 oameni sunt răniți

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21:30 la American Fish Company, în zona populară cu baruri și restaurante din acest oraș portuar, situat la 48 de kilometri sud de Wilmington.

Atacatorul s-a apropiat înr-o barcă mică aproape de țărm, s-a oprit scurt și a tras în mulțimea de oameni, după care a plecat în viteză, transmite AP.

Circa o jumătate de oră mai târziu, Garda de Coastă a găsit o persoană care corespundea descrierii suspectului la o rampă publică de pe insula Oak Island, în timp ce trăgea o barcă din apă.

Suspectul a fost reținut și predat poliției din Southport pentru interogatoriu.

Autoritățile nu au identificat încă atacatorul și nu au dezvăluit motivul atacului. Echipe de anchetatori de la mai multe agenții, inclusiv Biroul de Investigații al Statului și Garda de Coastă, continuă să colecteze dovezi și să intervieveze martori.

Numele victimelor și starea răniților nu au fost încă făcute publice.