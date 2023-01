VIDEO Atac cu cuțitul în gara centrală din Paris. Mai multe persoane au fost rănite

Polițiștii au deschis focul asupra unei „persoane periculoase" care a rănit călătorii într-una dintre principalele gări din Paris, Gare du Nord, au scris reprezentanții operatorului feroviar francez SNCF pe Twitter.

BFMTV a aunțat că mai multe persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul, miercuri dimineață, în gară.

„Traficul este perturbat la zonele de plecare și de sosire din Paris Nord. Se pare că poliția a deschis focul împotriva unei persoane periculoase care a rănit călătorii la Gara de Nord", a mai anunțat SNCF.

Serviciile de urgență au intervenit, iar persoana a fost îndepărtată. A fost stabilit un perimetru de securitate, dar gara continuă să funcționeze normal.

Autoritățile nu au stabilit încă numărul persoanelor rănite.

Injured after stabbing attack at train station in #Paris And neutralize the port pic.twitter.com/ePLLMte7Vz