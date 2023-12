VIDEO Atac sângeros într-un campus din Las Vegas

Victima împușcată care a supraviețuit este în stare stabilă, potrivit șerifului Kevin McMahill de la Departamentul de Poliție Metropolitană din Las Vegas, citat de Reuters/

Acesta a precizat că alte câteva persoane au suferit atacuri de panică în timpul atacului, iar mai mulți ofițeri au fost tratați pentru răni minore suferite în timpul căutărilor în campus a altor victime sau suspecți. Nu a fost găsit niciunul.

Nu a fost menționat un posibil motiv al violențelor, iar poliția nu a dezvăluit tipul de armă de foc folosită.

Vincent Perez, un profesor la UNLV, a declarat telefonic pentru MSNBC că a auzit multe focuri de armă înainte de a se adăposti în campus.

"Aș spune că doar șapte, opt focuri de armă, unul după altul", a spus el.

UNLV shooting: Media reports indicate shooter was Dr. Tony Polito, a white college professor in his 60s who had unsuccessfully applied for job at Las Vegas campus, so he unalived 4 people including himself pic.twitter.com/se9RjRiFKt