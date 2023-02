VIDEO Atac sângeros la Universitatea de stat din Michigan

Chris Rozman, adjunctul interimar al șefului poliției universitare, a declarat că s-au tras focuri de armă în două locuri: într-o clădire academică numită Berkey Hall și în clădirea Michigan State University Union.

Poliția a găsit victime în ambele locații, a declarat Rozman reporterilor.

El a confirmat că cel puțin cinci victime au fost transportate la spital, unele dintre ele cu răni care le puneau viața în pericol, iar poliția MSU a emis o actualizare pe Twitter la scurt timp după aceea, spunând că cel puțin alte trei persoane au fost ucise.

La câteva ore după primele focuri de armă, mai multe clădiri din campus fuseseră evacuate și securizate de poliție, în timp ce ofițerii au început căutarea suspectului.

Suspectul, descris inițial ca fiind un bărbat scund purtând o mască, a fost văzut ultima dată fugind pe jos din clădirea MSU Union, a declarat Rozman.

MSU este o importantă instituție publică de învățământ superior, al cărei campus numără 50.000 de studenți absolvenți și studenți de licență. Poliția universitară a anunțat luni seară că toate cursurile și activitățile din campus vor fi anulate în următoarele 48 de ore.

BREAKING: There’s an active shooter at Michigan State University. At least 5 have been shot and students have been told to "Run. Hide. Fight."



Please praypic.twitter.com/TwQNyQlPxG