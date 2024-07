Atentat asupra lui Donald Trump: Secret Service promite colaborare la o anchetă independentă

"Întrebarea este, ar fi trebuit să anticipeze ce s-a întâmplat? Asta rămâne o întrebare deschisă", a declarat preşedintele Joe Biden într-un interviu televizat luni seară. El a salutat acţiunile agenţilor care "şi-au riscat viaţa" în timpul împuşcăturilor, şi a spus că se simte "în siguranţă cu Secret Service".



Persistă misterul asupra mobilului atacatorului, Thomas Matthew Crooks, de 20 de ani, care a fost ucis de forţele de ordine. Înarmat cu o puşcă semiautomată, el a tras sâmbătă de mai multe ori de pe acoperişul unei clădiri aflate la circa 150 de metri de candidatul republican la preşedinţie, în timpul unui miting de campanie în Pennsylvania.



Donald Trump a fost rănit în această şi a spus că a avut partea superioară a urechii "străpunsă" de un glonţ. Fotografiile cu fostul preşedinte cu sânge pe chip, cu pumnul ridicat, au intrat deja în istorie, scrie AFP.



Un spectator a fost ucis şi alţi doi răniţi grav în urma tentativei de asasinat.



Secret Service se confruntă de atunci cu o presiune care creşte în permanenţă, deşi preşedintele democrat Joe Biden, potrivit purtătoarei sale de cuvânt, are încredere în directoarea sa, Kimberly Cheatle.



Însărcinat între altele cu protecţia preşedintelui şi foştilor preşedinţi, Secret Service va coopera "cu toate agenţiile locale, de stat şi federale implicate pentru a înţelege ce s-a întâmplat, modul în care s-a întâmplat şi modul în care putem împiedica un astfel de eveniment să se mai producă", a afirmat într-un comunicat Kimberly Cheatle.



"Înţelegem importanţa examinării independente anunţare ieri (duminică - n.r.) de preşedintele Biden şi vom participa pe deplin", a adăugat ea.



Joe Biden a anunţat duminică că a dispus o anchetă "independentă" asupra circumstanţelor tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump, pe care urmează să-l înfrunte în alegerile de la 5 noiembrie.



Secretarul său pentru securitate internă, Alejandro Mayorkas, a afirmat luni că această examinare va începe "cât de curând posibil" şi că este o chestiune de "zile". Concluziile vor fi publice şi "este foarte important ca această examinare independentă să aibă încrederea populaţiei", a insistat el.



Joe Biden a mai afirmat duminică faptul că i-a cerut şefei Secret Service să revizuiască "toate măsurile de securitate" instituite pentru convenţia Partidului republican, care are loc în nordul ţării de luni până joi.



Kimberly Cheatle s-a declarat "încrezătoare" în planul elaborat pentru convenţie, care a fost "trecut în revistă şi întărit după" evenimentele de sâmbătă.



Secret Service trebuie în special să ofere explicaţii după difuzarea de înregistrări video ale unor persoane prezente la miting care au remarcat prezenţa autorului tentativei de asasinat pe acoperiş şi au încercat să alerteze forţele de ordine. Potrivit unei analize a Washington Post, 86 de secunde au trecut între aceste prime alerte ale publicului şi focurile de armă care l-au vizat pe Trump.



Canalul CNN a relatat luni că această clădire pe care s-a urcat atacatorul nu a fost verificată de Secret Service, care s-ar fi bazat pe forţele de ordine locale pentru a asigura securitatea în locul respectiv.



Ori potrivit NBC News, acest acoperiş fusese identificat de Secret Service ca prezentând o "vulnerabilitate potenţială".



"Nu este necesar să fii expert în securitate pentru a constata deficienţele", a criticat pe CNN alesul republican din Ohio Mike Turner, şef al comisiei de informaţii din Camera Reprezentanţilor.



Faptul că atacatorul "a putut trage când poziţia sa fusese deja identificată este pur şi simplu derutant şi stupefiant", a spus el.



Luni, pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a apreciat că este "imperativ" ca Secret Service să asigure protecţie unui alt candidat la prezidenţiale - Robert F. Kennedy Jr - al cărui unchi, preşedintele John Fitzgerald Kennedy, şi tată, candidatul democrat Robert Kennedy, au fost asasinaţi.



Acest lucru va fi făcut, potrivit lui Alejandro Mayorkas, care a anunţat că Joe Biden a ordonat ca Robert F. Kennedy Jr să fie plasat sub protecţie. "Mulţumesc preşedintelui Biden", a reacţionat cel din urmă.

Agerpres