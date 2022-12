Un autobuz a căzut de pe o stâncă, în Bolivia: 11 morți și 23 de răniți

Accidentul, a cărui cauză nu este cunoscută deocamdată, a avut loc la pe un drum care leagă capitala regională Santa Cruz și micul oraș rural Saipina, potrivit primelor concluzii ale anchetei, relatează AFP.

"Avem 11 morți și 23 de răniți" în acest accident de circulație, a declarat Oscar Medrano, șeful poliției locale, pentru postul privat de televiziune Unitel.

Unii dintre răniți au fost transportați la spitalul din Saipina, în timp ce alții, în stare mai gravă, au fost duși la spitale din Santa Cruz.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INE), accidentele rutiere din Bolivia au provocat 1.325 de morți și 11.155 de răniți în 2021.

