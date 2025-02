Tragedie evitată: Un avion a evitat la limită coliziunea cu un alt aparat pe o pistă din Chicago

Zborul 2504 a fost nevoit să urce brusc în timpul manevrei de aterizare pe Aeroportul Midway din Chicago, pentru a evita o posibilă coliziune cu un alt aparat care traversa pista marți dimineață.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere arată cum avionul de pasageri se apropia de pistă înainte ca pilotul să ridice brusc botul avionului pentru a relua altitudinea. Un avion mai mic a fost văzut traversând pista pe care urma să aterizeze zborul Southwest.

Reprezentanții Southwest Airlines au declarat că piloții au efectuat o „manevră preventivă” pentru a evita o posibilă coliziune, respectând procedurile de siguranță. Zborul a aterizat ulterior fără incidente.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), avionul mai mic, un jet de afaceri al companiei Flexjet, a intrat pe pistă fără autorizație. Înregistrările audio ale comunicațiilor dintre pilotul jetului și turnul de control arată că pilotul a interpretat greșit instrucțiunile, care îi cereau să „oprească înainte de pista 31 centru”.

FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au deschis investigații privind incidentul și au catalogat drept o „încălcare gravă a regulilor” de către experți în aviație.

Secretarul Transporturilor din SUA, Sean Duffy, a spus că respectarea instrucțiunilor controlorilor de trafic aerian este esențială și că licențele piloților care nu le respectă vor fi suspendate.

Incidentul a avut loc într-o perioadă marcată de mai multe accidente aviatice în America de Nord.

INCIDENT: Southwest #WN2504 (Boeing 737-800 N8517F) in near miss 1448UTC/0848CST today @ Chicago/Midway as FlexJet #LXJ560 (Challenger 350) crosses Runway 31C.



ATC Audio (skip to 18min): https://t.co/e6OValtv39



MDW webcam & links: https://t.co/GzjpoMXwhL



(c) webcam host pic.twitter.com/IHqoie0rt3